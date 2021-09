Caminhão foi atingido por pelo menos quatro disparos. Um deles teria ficado alojado no painel do veículo, impedindo que o projétil atingisse o motorista - Reprodução

Caminhão foi atingido por pelo menos quatro disparos. Um deles teria ficado alojado no painel do veículo, impedindo que o projétil atingisse o motoristaReprodução

Publicado 17/09/2021 16:59

Rio - Um caminhão de coleta da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foi atacado a tiros por traficantes em comunidade de Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Segundo a companhia, os profissionais tinham acabado de iniciar a coleta, quando foram atacados por criminosos. Os bandidos teriam disparado pelo menos quatro vezes, com duas armas de calibres diferentes contra o para-brisa do veículo. Ninguém se feriu.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, os funcionários que estavam no caminhão relataram os momentos de terror. "Eles deram para matar. Não foi para assustar. Pela altura dos tiros, eles queriam acertar para matar. Por sorte não vazou o painel", disseram os funcionários, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Caminhão foi atingido por pelo menos quatro disparos. Um deles teria ficado alojado no painel do veículo, impedindo que o projétil atingisse o motorista Reprodução

Devido ao risco, a Comlurb informou que suspendeu as atividades de coleta de lixo na localidade de Vila Aliança. "Sempre quando encontra situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos, a Companhia suspende temporariamente os serviços e providencia o retorno dos garis à base ou a um lugar seguro", explicou, em nota.

Ainda segundo a companhia, a coleta é reestabelecida quando a situação da área volta ao normal e as equipes tenham segurança de atuarem sem correr perigo.