Última ocasião em que a Região Metropolitana 1 esteve na bandeira amarela de risco de transmissão foi registrada na 19ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, em 24 de fevereiroDivulgação

Publicado 17/09/2021 20:33 | Atualizado 17/09/2021 20:36

Rio - O estado teve redução de 32% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 24% no número de óbitos provocados pela Covid-19. Os números fazem parte da 48ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), no início da noite desta sexta-feira. O resultado coloca o estado, pela terceira semana consecutiva, na classificação geral de baixo risco (bandeira amarela).

Segundo o Mapa, a Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede SUS, não entrava em bandeira amarela desde fevereiro, pouco antes da nova onda do vírus. A análise desta semana compara as semanas epidemiológicas 35 (29 de agosto a 4 de setembro) com a 33 (15 de agosto a 21 de agosto).



"O Estado do Rio de Janeiro tem quase 85% da população com mais de 18 anos com a primeira dose aplicada e 46% com o esquema vacinal completo. Os indicadores apontam evolução geral e isso é resultado do avanço na vacinação", disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Campanha de imunização



No período analisado, o Rio teve mais de 2,3 milhões de doses de vacinas aplicadas na população. As taxas de ocupação de leitos da rede SUS também tiveram redução de 65% para 59%; nos casos de leitos de UTI, e de 43% para 41%, em enfermaria.



Das nove regiões que compõem o mapa, seis estão em bandeira amarela: Metropolitanas l e II, Serrana, Norte, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande. As regiões do Médio Paraíba e do Centro-Sul estão na faixa laranja; e a Noroeste é a única na bandeira vermelha.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).