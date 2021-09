Passageiros da Supervia fazem churrasco dentro de trem - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 17/09/2021 18:54 | Atualizado 17/09/2021 19:06

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira, mostra passageiros fazendo churrasco no interior do trem da Supervia, bebendo e ouvindo música em uma caixa de som, sem se preocupar com a fiscalização da concessionária. Nas imagens, é possível ver pessoas fazendo uso de máscara, o que indica que o vídeo pode ser recente. No entanto, também há passageiros desrespeitando o decreto e não fazendo a utilização do acessório de proteção.



De acordo com informações iniciais, a "festa" inusitada teria acontecido em um dos trens do Ramal de Belford Roxo, mas não é possível precisar a data do ocorrido. No evento, os envolvidos não economizaram na criatividade e improvisaram até uma churrasqueira para conseguir transportar o utensílio. O vídeo também mostra passageiros que não estavam participando do churrasco sendo obrigados a presenciar a cena.

Veja o vídeo:

Procurada, a Supervia informou que teve acesso ao vídeo no dia 13 de setembro e comunicou a ocorrência ao GPFer (Grupamento de Polícia Ferroviária), responsável pela segurança pública ao longo da ferrovia.

Confira a nota na íntegra:

"A concessionária teve acesso ao vídeo no dia 13/09 e comunicou a ocorrência ao GPFer (Grupamento de Polícia Ferroviária), responsável pela segurança pública ao longo da ferrovia.



A SuperVia realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que sejam cultivados bons hábitos dentro dos trens que garantam a boa convivência e de que as regras de segurança sejam respeitadas dentro de todo o sistema ferroviário. A colaboração da população é essencial para manter as viagens mais tranquilas."