Grupo de traficantes que faziam delivery de drogas usava imagens do seriado 'Os Batutinhas' - Divulgação

Grupo de traficantes que faziam delivery de drogas usava imagens do seriado 'Os Batutinhas'Divulgação

Publicado 17/09/2021 16:35 | Atualizado 17/09/2021 17:06

Rio - Mensagens trocadas entre membros do grupo que traficava drogas em esquema de delivery por aplicativo na Zona Sul do Rio e na Barra da Tijuca reforçam que Marlon Marques de Araújo fornecia maconha, haxixe, cocaína e “MDMA” para o "Alfafa Batutinhas", nome da conta comercial da quadrilha.

fotogaleria

Em um diálogo, Marlon se diz arrependido de ter parado de vender cocaína no varejo. Ele passou a atuar como fornecedor para outros traficantes. Alfafa repreende o companheiro dizendo que a "nine" - como a droga é mencionada por conta do alto grau de pureza (97%) - nunca vai deixar de ter demanda.

No dia 12 de março, Marlon envia áudio para Alluan pedindo cocaína. "Cara, eu tô sufocado, preciso do “nine”. Tô durinho. Me ajuda, dois dias te mando o dinheiro aí!". Marlon acrescenta: "O que tiver lá bb . Tô sem nada. Isso vai na hora. kkk".



Marlon diz para Alluan que havia parado de vender ao varejo, mas devido à grande procura dos usuários voltou a traficar “cocaine nine” para usuários que o procuram. Ele comemora o aumento da demanda dos consumidores. "Eu tinha parado de vender. Voltei. Tô com muito cliente", escreve para o comparsa.

Alfafa responde que a demanda da cocaína nunca acaba e por isso não pode deixar seu estoque zerar. "Tá maluco, cara. Uma parada que nunca acaba. Nunca vai ficar fraco, tá ligado irmão", responde o chefe do delivery de drogas.



Marlon diz que sempre é abastecido com muita quantidade de cocaína, mas que deixou o estoque acabar devido às boasvendas no varejo: "Mas o meu chega em muito. Deixei zerar".

Em outro diálogo, no dia 2 de abril deste ano, Marlon conversa com o parceiro de que está pensando em deixar de traficar para virar estelionatário. Marlon chega a ironizar que o "sete" (estelionato) é que dá dinheiro, enquanto que com o tráfico só "dá pra viver". O criminoso reclama da diminuição da margem de lucro com a venda de drogas.

"Pô, mano, tô meio que migrando pro 'sete' , Alluan. Já conseguiu entrar num grupo já? Hoje mesmo foi pá !!! Entendeu? Mano, o 'sete' dá dinheiro, o tráfico não dá não! Papo reto! No tráfico você sobrevive, vive bem, dizer que sobrevive é até exagero. Os 'sete' dá dinheiro para tú conquistar mesmo. Não gasta nada e ganha, tá ligado? O lucro do tráfico não é tanto. Só para quem tá exportando cocaína!! Agora, para quem tá no corre, tá dando não. O bagulho tá muito disputado. É motorista de aplicativo roubando cliente teu, é isso, é aquilo", desabafa.

O fornecedor exemplifica que a cada dez placas de haxixe vendidas, lucra dois mil reais, enquanto outros traficantes lucram cerca de dois mil com a venda de apenas uma placa de haxixe. "Não tá me rendendo dinheiro mais no tráfico, mano. Eu pego dez placas de haxixe: com dez placas eu faço dois mil, mano. Vagabundo faz dois mil numa placa. Tá ligado??? Eu não tenho mais muito cliente do varejo. Aí tô vendendo só pra nego que compra pra revender. Nego tá chorando pra c***, a placa de haxixe eu não ganhava menos de 500 reais, agora eu ganho 200 e vagabundo ainda chora", reclama Marlon.

Marlon é investigado por associação para o tráfico de drogas, na "Operação Batutinhas".

A operação foi deflagrada para cumprir 18 mandados de prisão e 31 de busca e apreensãoe foi finalizada com a prisão de 15 homens. O MPRJ ressalta que todos os denunciados responderão por associação ao tráfico e alguns também irão responder por tráfico de drogas, receptação e resistência qualificada.

Três dos 18 alvos moram próximo a favelas e os agentes optaram por não cumprir os mandados. Dos 15 que a Polícia foi ao endereço, 14 foram presos.

Confira mandados de prisão cumpridos:



1 - RAFAEL DA LUZ PAZ COSTA



2 - ADILSON BAPTISTA PINTO FILHO



3 - RUBENS THOMASSEN DE LA ROCA



4 - EDIMILSON GOMES DA SILVA



5 - MARLON MARQUES DE ARAUJO



6 - ALLAN DE ALMEIDA BRITO ARAUJO



7 - GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA



8 - SANDRO BARBOSA COSTA



9 - RENATO DURÃO FERNANDES D`OLIVEIRA



10 - LEANDRO DE ALMEIDA SILVA



11 - DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS



12 - PETER ROBERT DE ALMEIDA PACE