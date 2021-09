Covid-19 - Daniel Castelo Branco

Covid-19Daniel Castelo Branco

Publicado 17/09/2021 16:00

Rio - O relatório do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira, apontou que a pandemia ainda não está controlada no estado do Rio de Janeiro. Em comparação as semanas epidemiológicas de agosto de 2020, a incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é 36 vezes maior. Apesar disso, o número de casos e óbitos pela Covid-19 permanece estável.

O documento ainda conclui que "ainda não se pode considerar com segurança que o sistema de saúde tem capacidades para enfrentar um crescimento rápido do número de número de casos Covid-19, considerando suas tendências e instabilidade no estado". Caso os governos municipal e estadual desejem desativar leitos hospitalares, a Fiocruz sugere a criação de um Plano de Contigência que conte com a possibilidade de um novo aumento de casos de infecção.

No fim de julho e em meados de agosto, o número de casos registrados teve um aumento repentino. "Essa situação evidencia uma instabilidade na incidência de casos confirmados de Covid-19 que pode ser causada pelo: impacto negativo de medidas precipitadas de flexibilizaçaõ das medidas de isolamento social no estado, como por exemplo a retomada de atividades ditas não essenciais; pela mudança de metodologia de registro de casos ou atraso na confirmação de casos, que permanecem represados nos sistemas de informação e são liberados com atraso na divulgação; ou o aumento da disponibilidade de testes sorológicos, o que parece pouco provável", enumerou o relatório.