Acidente envolvendo cinco carros no Túnel Rebouças causa retenção no trânsitoGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 17/09/2021 15:49

Rio - Um acidente envolvendo cinco carros no Túnel Rebouças, no início da tarde desta sexta-feira, complicou o trânsito sentido Lagoa, na Zona Sul do Rio. De acordo com informações preliminares da CET-Rio, que esteve no local, o acidente aconteceu em uma faixa da segunda galeria do túnel. O trânsito foi liberado por volta das 15h30, sem registro de feridos.



O Centro de Operações Rio (COR) alertou os motoristas que, como reflexo do acidente, o trânsito na Av. Borges de Medeiros está intenso e com ponto de retenção na altura do Lagoa, sentido Túnel Rebouças.