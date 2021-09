Rio de Janeiro

Estado do Rio prorroga medidas de restrição até 1º de outubro

De acordo com os dados do painel da covid-19 do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI do Rio de Janeiro é de 59,2% e de enfermaria cai para 40,7%

Publicado 17/09/2021 13:03 | Atualizado há 2 minutos