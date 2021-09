Selo PET Friendly começará a ser entregue a lojas, bares e restaurantes que autorizam a entrada e permanência de animais de estimação - Divulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 17/09/2021 14:20 | Atualizado 17/09/2021 14:21

Rio - Os primeiros dez quiosques criados para receber famílias e seus pets, serão certificados com o selo 'pet friendly', concedido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura, neste domingo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O selo indica que os locais são adequados para o recebimento de animais.

O pet Park foi criado com objetivo de permitir que os animais de estimação façam parte de um público consumidor. Além de trazer benefícios para os peludos, ajuda positivamente a impactar a economia do Estado. O objetivo é incluir os animais no lazer fora de casa e proporcionar interação e brincadeiras entre os cães. O espaço será cercado e contará com bebedouros espalhados.

'Buscamos sempre trazer iniciativas inéditas para os cariocas, como o pet park, com selo pet friendly. Nossa paixão é trazer novas propostas e novidades para cariocas e turistas. Afinal o Rio é vanguarda em praia no mundo", explicou João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

O selo 'Pet Friendly' foi uma iniciativa da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas de Proteção e Bem Estar Animal. O projeto já está presente em mais de 20 municípios do estado, e conta com mais de mil estabelecimentos credenciado.

“É uma honra poder certificar esses estabelecimentos, num local tão especial e marcante para os cariocas, como a praia. Tendo em vista que são quiosques específicos, focados especialmente no público pet”, disse o secretário.

O uso dos espaços pet park será gratuito e terá horário de funcionamento das 08h às 14h e das 16h às 22h. Também haverá regras de convivência como: manter o portão sempre fechado, os animais devem estar acompanhados de um tutor maior de idade, não devem ser alimentados dentro do espaço e cães bravos não serão permitidos.