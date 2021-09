Mulher é baleada dentro de casa e socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Arquivo

Publicado 17/09/2021 14:13

Rio - Uma mulher identificada como Lydiane de Oliveira Moraes, de 40 anos, foi vítima de uma bala perdida quando estava dentro de casa no bairro Miriambi, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde da última quinta-feira (16). Lydiane estava deitada na cama quando ouviu um barulho forte dentro do seu quarto e percebeu que havia sido baleada. A mulher foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.



De acordo com a direção do hospital, Lydiane já recebeu alta. Moradores relataram nas redes sociais que no momento da bala perdida a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam em confronto com criminosos próximo à região.

Segundo a Polícia Militar na tarde de quinta-feira (16), policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ocorrência no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localizado em São Gonçalo, onde uma pessoa ferida deu entrada. A situação foi constatada na unidade de saúde.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro) como lesão corporal provocada por projétil de arma de fogo. O procedimento será encaminhado para a 74ª DP (Alcântara), responsável pela área onde ocorreu o fato. Diligências estão em andamento para apurar de onde partiu o disparo.

Em ambas as notas, as polícias Civil e Militar não mencionaram sobre o confronto. O espaço está aberto para manifestação.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno