Prisão de Claudir (de branco) suspeito de feminicídio - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 17/09/2021 16:54

Rio - Policias da Delegacia de descoberta de Paradeiros (DDPA) prendem, na manhã desta quinta-feira (16), Claudir Coelho De Lacerda, de 53 anos, pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver da sua companheira, identificada como Fernanda Kelly de Souza, de 22. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 21 de setembro de 2020 no bairro Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Ainda segundo a instituição, as investigações revelaram que Fernanda teria ido a uma festa de aniversário na véspera do seu desaparecimento no mesmo bairro onde mora, acompanhada de Claudir e um casal de amigos. Durante o evento, teria acontecido uma grande discussão entre o criminoso e a vítima.

Após a briga, Claudir resolveu sair da festa e Fernanda permaneceu no local. A vítima, logo em seguida, acompanhou o casal de amigos em outra comemoração, e por fim, dormiu na casa de um colega. De acordo com a Polícia Civil, Fernanda teria ficado com medo de chegar de madrugada em casa, já que Claudir tinha histórico violento.

Após retornar para sua residência, na manhã do dia seguinte, Fernanda teria sofrido diversas agressões. Depois do sumiço da vítima, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na casa onde o casal morava. Na perícia, foi utilizado um produto chamado luminol, capaz de identificar a presença de sangue no local.

Ainda de acordo com os peritos, a substância reagiu de forma positiva para a presença de sangue em diversos pontos do quarto do casal, como cama, cabeceira, ventilador e chão. Além disso, o aplique de cabelo que Fernanda utilizava foi encontrado em um lixão nas proximidades da residência.

Após inúmeras contradições de Claudir com relação as declarações das testemunhas e do que foi revelado nas quebras de sigilo telefônico da vítima e do autor, o Ministério Público o denunciou e decretou sua prisão preventiva pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. O corpo de Fernanda Kelly ainda não foi localizado.