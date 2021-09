Este ano, 117 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações - Divulgação/BRT Rio

Publicado 17/09/2021 18:02

Rio - Um motociclista provocou um acidente próximo à estação Rede Sarah, no corredor Transcarioca do BRT, por volta das 16h30 desta sexta-feira (17). O condutor, que prestava serviço de entrega, fez uma conversão proibida e colidiu com um articulado da linha 35, que seguia no sentido Madureira. O homem ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Os passageiros do ônibus precisaram ser embarcados em outro articulado para seguir viagem.

Somente este ano, 117 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. Entre as infrações estão avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo da avaria, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.

O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, para evitar esse tipo de acidente.