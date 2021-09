Saude - Prefeitura do Rio vacina idosos com a terceira dose contra o Covid-19. Na foto, posto de vacinaçao no Palacio do Catete, no Catete, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/09/2021 15:59 | Atualizado 20/09/2021 16:00





Os postos usarão exclusivamente a vacina da Pfizer nos adolescentes, única autorizada pela Anvisa para esta faixa etária. Amanhã, as unidades oferecem ainda segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Os idosos com 88 anos ou mais e pacientes imunossuprimidos a partir dos 60 anos podem ir aos postos amanhã para tomar a dose de reforço. Rio - Enquanto a vacinação de adolescentes não é retomada, a cidade do Rio realiza, nesta terça-feira (21), repescagem para os cariocas com 18 anos ou mais. O calendário dos adolescentes volta com a aplicação da primeira dose em meninas de 13 anos na quarta (22) e quinta-feira (23). Na sexta-feira, é a vez dos meninos da mesma idade. Amanhã, podem se imunizar também grávidas, puérperas e pessoas com deficiência (PCDs).Os postos usarão exclusivamente a vacina da Pfizer nos adolescentes, única autorizada pela Anvisa para esta faixa etária. Amanhã, as unidades oferecem ainda segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Os idosos com 88 anos ou mais e pacientes imunossuprimidos a partir dos 60 anos podem ir aos postos amanhã para tomar a dose de reforço.

Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinacao. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.