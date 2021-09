Cleo foi condenado a 10 anos de reclusão pelo crime de feminicídio cometido em 1998 - Reprodução

Publicado 20/09/2021 16:54

Rio - Um homem foragido da Justiça do Maranhão foi preso na manhã desta segunda-feira (20) por feminicídio. Clenildo Rabelo Avelar, o Cleo, de 48 anos foi detido por Policiais Militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em ação conjunta com a Polinter, através de Dados de Inteligência, e ajuda do Disque Denúncia (2253-1177).

Clenildo foi condenado por assassinar a companheira a tiros no Maranhão em 1998 por desconfiar que ela mantivesse um caso extraconjugal. O criminoso estava sendo monitorado pela Polinter e pela CPP, que montaram uma operação de inteligência nesta segunda (20) e conseguiram prendê-lo em um dos acessos do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, enquanto Clenildo estava em um encontro amoroso.



Contra ele constam dois mandados de prisão, relativos ao crime de homicídio qualificado expedidos pela 2ª Vara do Tribunal de São Luís, onde foi condenado à pena de dez anos em regime fechado, a ser cumprido no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, Bairro Pedrinhas, na Cidade de São Luís, Maranhão.



O criminoso será encaminhado para a Seap, onde ficará à disposição da Justiça.