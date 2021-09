Motorista apresentou notas fiscais com datas antigas e de legitimidade questionável - Divulgação/PRF

Publicado 20/09/2021 17:31 | Atualizado 20/09/2021 17:39

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento com mais de 5 mil maços de cigarros contrabandeados, na tarde desta segunda-feira (20), nas proximidades do quilômetro 79 da BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, durante uma fiscalização de combate ao narcotráfico. De acordo com a PRF, o motorista de um carro de passeio chamou a atenção dos agentes por conta de uma atitude suspeita. O condutor do veículo, ao avistar a viatura da PRF, realizou uma manobra evasiva, na tentativa de retornar à área do posto de combustível em que se encontrava.

Durante o procedimento de busca no interior do veículo, os policiais encontraram diversas caixas de cigarro, algumas de procedência nacional e outras vindas do Paraguai. Ainda segundo a PRF, o motorista apresentou notas fiscais com datas antigas e de legitimidade questionável, além de prestar informações contraditórias. O veículo, a carga e o condutor foram encaminhados à Polícia para as providências necessárias.