Detran - Foto: Divulgação / Detran

DetranFoto: Divulgação / Detran

Publicado 20/09/2021 18:09

Rio - O Detran-RJ e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram, nesta segunda-feira, uma ação conjunta para chamar atenção para os acidentes de trânsito. Na Rodovia Presidente Dutra, em Mesquita, Baixada Fluminense, o foco foi a segurança dos motociclistas. Já na Praça Saens Peña, na Tijuca, a ação foi para conscientizar pedestres e ciclistas.

Presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder explicou que no trecho da rodovia onde a blitz educativa foi realizada, na Baixada Fluminense, ocorrem muitos acidentes envolvendo motociclistas. “Nesta ação conjunta com a PRF, estamos aqui fazendo a abordagem de motociclistas num momento de conscientização e fiscalização, que é muito necessário especialmente nesta região de muitos acidentes. É o Governo do Estado trabalhando pela segurança do trânsito junto com a Polícia Rodoviária Federal”, disse Konder.



Chefe do Núcleo de Prevenção, Registro e Perícia de Acidentes da PRF, inspetor José Roberto Almeida elogiou a parceria com o Detran neste tipo de operação. “O trabalho em conjunto com o Detran é importante para nos ajudar a diminuir os acidentes com motos, que nesta região da Dutra são muito constantes. Estamos aqui também junto com a Secretaria de Segurança e Transporte da Prefeitura de Mesquita, que está com agentes de trânsito nos auxiliando”, afirmou.



Já nesta terça-feira, o Detran vai promover uma ação educativa da Semana Nacional de Trânsito em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A programação completa da Semana Nacional de Trânsito pode ser consultada no site do Detran.