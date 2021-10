Chuva ainda pode aparecer na cidade neste domingo - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 24/10/2021 14:14

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 13h deste domingo. De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuavam sobre a Zona Norte e Centro da cidade do Rio de Janeiro se deslocaram em direção à Baía de Guanabara.

Para hoje, porém, ainda há previsão de chuva fraca a moderada, isolada. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h) com rajadas fortes (52 km/h a 76 km/h).

A cidade estava em estágio de mobilização desde às 9h45 de hoje.

Vale ressaltar que o estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Tempo na semana

A segunda-feira (25) será de céu encoberto, com previsão de chuva na parte da manhã e ventos fracos a moderados. De acordo com informações do Climatempo, à tarde e à noite há possibilidade de garoa. A temperatura máxima será de 26°C e mínima de 17°C.

A partir de terça-feira (26), a temperatura fica mais estável, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC. A previsão é de sol com muitas nuvens e de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com ventos fracos a moderados.

Na quarta-feira (27), há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas a partir da tarde. A temperatura pode chegar a 29ºC, com mínima de 19ºC. Os ventos seguem fracos a moderados, como no dia anterior.

A previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento volta na quinta-feira (28). O dia será de sol com muitas nuvens e céu nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura segue estável e igual ao dia anterior, máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.