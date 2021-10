Calendário da dose de reforço contra a covid-19 - Prefeitura / Divulgação

Publicado 24/10/2021 13:54 | Atualizado 24/10/2021 15:13

Rio - O Rio segue, nesta segunda-feira (25), com a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 em idosos. De acordo com o calendário, amanhã será o dia da imunização de mulheres com 66 anos ou mais. Já na terça-feira (26), é a vez dos homens com 66 anos ou mais. Na quarta (27), haverá repescagem para idosos com 66 anos ou mais.

Na quinta-feira (28), são vacinadas mulheres com 65 anos ou mais. Na sexta (29), homens com 65 anos ou mais. No sábado ocorre novamente uma repescagem, só que desta vez, para pessoas com 65 anos ou mais.

A lista com todos os locais de aplicação de vacinas pode ser conferida na página da prefeitura https://coronavirus.rio/vacina/ sobre o tema.



Antecipação da Pfizer

Na última sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou a antecipação da aplicação para a segunda dose de Pfizer para pessoas com 30 anos ou mais que se vacinaram na capital. O intervalo entre as doses passou de 12 semanas para 21 dias.

O estado do Rio recebeu 726.520 doses de vacinas da Pfizer na quinta-feira (21), que serão entregues aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que a logística de distribuição ainda está sendo definida e será informada em breve.