Secretaria de Saúde antecipa 2ª dose de vacina para pessoas com 30 anos ou mais - Foto: César Ferreira

Publicado 22/10/2021 17:07



Chegou a hora! Agora o intervalo mínimo entre a primeira e segunda dose da vacina da Pfizer é de 21 dias para quem tem 30 anos ou mais. É o seu caso? Procure uma unidade de saúde e complete seu esquema vacinal! #SóVem#RioPelaPrevenção @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/OrdzZhiT01 — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) October 22, 2021 Também nesta sexta-feira, a Saúde do Rio comemorou a marca de 80% dos cariocas adultos vacinados com esquema vacinal completo contra a covid-19. Hoje, a vacinação está destinada à primeira dose para todas as pessoas com 12 anos ou mais e à dose de reforço para homens com 67 anos ou mais. As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou, nesta sexta-feira, a antecipação da aplicação para a segunda dose de Pfizer para pessoas com 30 anos ou mais que se vacinaram na capital. O intervalo entre as doses passou de 12 semanas para 21 dias. O estado do Rio recebeu 726.520 doses de vacinas da Pfizer na noite desta quinta-feira (21) , que serão entregues aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que a logística de distribuição ainda está sendo definida e será informada em breve.Também nesta sexta-feira, a Saúde do Rio comemorou a marca de 80% dos cariocas adultos vacinados com esquema vacinal completo contra a covid-19. Hoje, a vacinação está destinada à primeira dose para todas as pessoas com 12 anos ou mais e à dose de reforço para homens com 67 anos ou mais. As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

Na segunda (25) e terça-feira (26) é a vez das mulheres e homens com 66 anos ou mais, respectivamente, com repescagem na quarta-feira (27). Na próxima quinta-feira (28), a terceira dose alcança as mulheres de 65 anos ou mais, vacinando os homens da mesma idade na sexta-feira (29). A repescagem para idosos com 65 anos ou mais ocorre sábado (30).

Pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais e profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose na cidade do Rio até 31 de março também podem tomar a dose de reforço. Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.

Para aplicação da dose de reforço, devem apresentar comprovante de vacinação da cidade do Rio de Janeiro e carteira profissional válida ou os três últimos contracheques.