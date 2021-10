Outubro Rosa - Divulgação

Outubro RosaDivulgação

Publicado 22/10/2021 22:57

Rio - Segundo um levantamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que cerca de 70% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas como câncer.



O Radiologista da Clínica Villela Pedras, Augusto Villela Pedras, afirma que além da mamografia, outros exames também são importantes, como a ultrassonografia mamária, que deve ser feita conforme solicitação médica, podendo inclusive ter indicação semestral para melhor controle.



"Quem tem implante mamário também deve fazer a ultrassonografia da mama. Além de não causar dano ao implante, é muito útil na avaliação da integridade do mesmo", explica o especialista, que garante que o exame não tem contra indicação, é seguro até em gestantes e no período de amamentação.



A ultra-sonografia mamária costuma ser indicada para diferenciar cistos de nódulos sólidos, para pacientes jovens que tenham percebido alteração palpável nas mamas e mulheres com implantes mamários como avaliação pré-cirúrgica e da integridade dos mesmos. O exame é ideal ainda para rastreamento suplementar do câncer de mama em pacientes com mamas densas à mamografia, e obtenção de mais informações sobre os nódulos, entre outras indicações.



O especialista também alerta para os casos de câncer de mama em homens, que são raros, mas existem. No caso de suspeita o exame também é indicado.