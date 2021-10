Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a natureza - Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2021 21:25 | Atualizado 22/10/2021 21:34

Rio - Um inquérito da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), concluiu, na noite desta sexta-feira, que o médico Cláudio Marsili, morto na última terça-feira (19), f oi baleado na cabeça após reagir a um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade . As informações são do portal g1, da Globo.

Ele foi preso no dia do crime no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte. O carro utilizado durante o assalto também foi encontrado. Nele, estavam alguns pertences do médico, como carimbos e caneta.

O crime aconteceu a menos de 500 metros da DHC, na Rua Fernando Mattos, por volta das 6h30. Na ocasião, Cláudio chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava em seu carro particular, um Toyota Hilux, e foi abordada por pelo menos três bandidos que estavam em Sandero preto.

A delegacia que investiga o caso disse também que as diligências continuam. O objetivo é prender outros criminosos que possam estar envolvidos na morte de Marsili.