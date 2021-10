Detran-RJ faz mutirão para emissão de carteira de identidade SEAP - Foto: Divulgação / Detran

Publicado 22/10/2021 18:53 | Atualizado 22/10/2021 18:54

Rio - O Detran-RJ irá realizar, no dia seis de novembro, um mutirão especial para emissão de carteira de identidades para visitantes de pessoas presas no Rio. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo presidente do Detran, Adolfo Konder, após reunião com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Fernando Veloso.



O departamento prevê que cerca de duas mil pessoas sejam atendidas no mutirão. O agendamento deve ser feito a partir da próxima terça-feira, 26, no site do do Detran ou pelo teleatendimento.



Com a retomada das visitações aos detentos, um grande número de pessoas procurou os postos do Detran para solicitar a emissão da carteira de identidade SEAP. "Vamos realizar um mutirão para suprir essa demanda, que ficou reprimida por conta da pandemia. Para agilizar, colocaremos os nossos postos de atendimento à disposição das pessoas no dia 6", comentou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

O atendimento do dia seis de novembro será feito das 8h às 16h em mais de 30 postos do Detra-.RJ. Estarão disponíveis para o agendamento postos da capital e do interior do estado. No mesmo dia, o departamento fará também um novo mutirão especial para fornecer carteiras de identidade a estudantes que farão o Enem e vestibulares.