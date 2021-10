RJPET lança plano de campanha de adoção animal em todo o estado - Divulgação/ RJPET

Publicado 22/10/2021 18:13

Rio - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal (RJPET), lançou uma campanha abrangendo todo o estado com feiras de adoções de animais. Neste domingo (24), duas delas já estão marcadas: em Porto Real e São Gonçalo.



"Iniciamos nossas campanhas de adoção no município do Rio de Janeiro e, desde então, contabilizamos cerca de 200 animais adotados. Levar as campanhas para o interior é fruto de um trabalho em parceria com as prefeituras que, com certeza, dará muitos novos lares a cães e gatos. A ideia é levar campanhas de adoção e conscientização a todos os 92 municípios", explicou o secretário Marcelo Queiroz.



Em Porto Real, a feira de adoção ocorrerá com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária. Moradores encontrarão cães e gatos, filhotes e adultos disponíveis para doação na Quadra Poliesportiva do bairro Novo Horizonte, de 9h ao 12h. Na ocasião, acontecerá o lançamento do Selo "Pet Friendly - Amigo dos Animais". Por meio do projeto, estabelecimentos comerciais serão certificados, junto ao Governo do Estado, em relação à permanência de animais de estimação junto a seus tutores nesses locais.



A segunda feira de adoção da RJPET neste domingo será no Jardim Partage Shopping, em São Gonçalo, onde mais de cem animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para quem tiver o sonho de levar para casa um amigo de quatro patas. A feira acontecerá a partir de 11h até às 16h.



Paraíba do Sul recebe o selo 'Pet Friendly'



No último dia 17, em Paraíba do Sul, o secretário Marcelo Queiroz e o superintendente estadual de Agricultura, Tiago Martins, participaram da primeira edição da feira de adoção EcoDog, promovida pela Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário e que contou com quase 90 cães. Na ocasião, diversos estabelecimentos receberam o selo Pet Friendly.



Para levar um animal de estimação para casa, o interessado na adoção deve apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.