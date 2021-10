Ação foi realizada pela 29ª DP (Madureira) e pela Polícia Militar - Divulgação/Polícia Civil

Ação foi realizada pela 29ª DP (Madureira) e pela Polícia MilitarDivulgação/Polícia Civil

Publicado 22/10/2021 21:11

Rio - Uma ação conjunta de policiais civis da 29ª DP (Madureira) e policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (22), dois homens que participavam do roubo de um caminhão carregado com 560 botijões de gás, dentro de um depósito, no bairro de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, durante diligências na região, os agentes foram alertados pela população sobre a presença de assaltantes no estabelecimento. A equipe seguiu para o local e, ao se aproximar, um dos criminosos fez um dos funcionários do depósito de refém, apontando uma pistola para a sua cabeça.

Os agentes solicitaram apoio e deram início às negociações. Um dos bandidos se entregou, liberando a vítima sem ferimentos. O outro assaltante conseguiu fugir, mas foi detido por pelos militares ao bater com o carro que havia roubado na fuga na traseira de outro automóvel. Os criminosos, que conseguiram levar o caminhão, também fugiram. O veículo e a carga foram recuperados.

A dupla é integrante de uma quadrilha do Morro do Dezoito, em Água Santa, também na Zona Norte, especializada em roubos. Um deles é apontado como o líder do grupo. Na ação, foram apreendidos um carro clonado e uma pistola. As investigações continuam para identificar outros integrantes do bando. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.