A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, voltou a ser alvo de vandalismoSeverino Silva / Agência O Dia

Publicado 23/10/2021 18:18 | Atualizado 24/10/2021 10:20

Rio - A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade teve os óculos levados por criminosos mais uma vez, neste sábado, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O monumento, feito de bronze, já foi alvo de vandalismo diversas vezes desde que foi inaugurado em 2002 para comemorar o centenário do nascimento do escritor brasileiro.

A peça, avaliada em R$ 65 mil foi feita pelo escultor Leo Santana. No local há câmeras de monitoramento, mas ainda assim, os equipamento não são suficientes para afastar os criminosos. De acordo com a 12ª DP (Copacabana), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.