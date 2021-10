Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Publicado 23/10/2021 18:12 | Atualizado 23/10/2021 18:14

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), anunciou, nesta sexta-feira (22), a data do Vestibular 2022. De acordo com a instituição, um exame com 60 questões objetivas irá ocorrer no dia 20 de março. Além disso, os vestibulandos também terão que fazer uma redação. Ao contrário dos anos anteriores, que eram duas fases, agora as pessoas só precisarão fazer uma prova.

As inscrições começam na segunda quinzena de dezembro. Para mais informações, basta entrar no site da universidade

O resultado dos pedidos de isenção deve sair na próxima sexta-feira (29). Recursos serão recebidos ente 3 e 5 de novembro.



Uerj não tem data para voltar às aulas presenciais

DIA, no último dia 20, que um novo posicionamento da pró-reitoria de saúde será divulgado, no sentido de possibilitar o retorno presencial seguro, resguardando a comunidade universitária e suas peculiaridades. Algumas universidades federais e estuais do Rio ainda não têm data para o retorno das aulas presenciais devido à pandemia da covid-19. A Uerj, por exemplo, informou ao, no último dia 20, que um novo posicionamento da pró-reitoria de saúde será divulgado, no sentido de possibilitar o retorno presencial seguro, resguardando a comunidade universitária e suas peculiaridades.

Além disso, esclareceu que as atividades presenciais não essenciais se encontram suspensas até o dia 31 de outubro, conforme Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda) 45/2021, atualmente em vigor. E que as aulas e atividades acadêmicas vêm sendo realizadas remotamente, de acordo com calendário acadêmico aprovado pela universidade.