Material apreendido neste sábadoDivulgação

Publicado 23/10/2021 16:49

Rio - Três balões foram apreendidos por equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), na manhã deste sábado (23), na Rua Ibituruna, no Maracanã, Zona Norte do Rio. O material era carregado por dois homens em uma moto.

Segundo a Polícia Militar, ao avistar a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram os balões no chão e fugiram. O material foi recolhido pelos policiais e encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira).

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime previsto na lei de crimes ambientais, artigo 42 da lei 9.605, de fevereiro de 1998, com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção e multa. A norma tem como objetivo proteger as florestas e vegetações, assim evitar riscos para a vida humana, dos animais ou plantas.