Medida vale para todo o estadoDivulgação/Gabriel Sales

Publicado 23/10/2021 15:09 | Atualizado 23/10/2021 15:16

Rio - Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros receberão o Regime Adicional de Serviço (RAS) a partir deste sábado (23). A medida foi aprovada pelo governador do estado, Cláudio Castro, em resposta à demanda proposta pelo Comando Geral da corporação. O valor do serviço extra nas praias será de R$ 333, por um plantão de 12 horas, o que vai permitir um acréscimo de até R$ 2.664 por mês no salário.



"Além de ser uma forma de agradecimento aos homens e mulheres que dedicam suas vidas a cuidar da população e dos turistas, o RAS é o reconhecimento de uma reivindicação dos guarda-vidas", afirmou o governador.

Castro disse que o governo está empenhado em fornecer remuneração e equipamentos dignos para qualificar ainda mais o serviço prestado dos guarda-vidas. A iniciativa atende ao aumento de demanda prevista com a chegada do verão e a retomada do turismo nas praias fluminenses.

A segurança da orla do Rio de Janeiro será reforçada especialmente no interior, em cidades como Paraty, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Cabo Frio que, assim como a capital fluminense, recebem um grande número de banhistas e turistas.

"Essa conquista mostra o compromisso do nosso comando e do governador Cláudio Castro com a nossa instituição centenária. É uma medida que valoriza os guarda-vidas e garante o reforço da segurança dos banhistas, que é a nossa prioridade", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro.

As Atividades de Salvamentos Marítimos receberam investimentos de mais de R$ 3,5 milhões para o Verão 2020/2021, segundo o governo do estado. Nesta sexta-feira (22), foram entregues 1.354 nadadeiras e equipamentos de proteção individual, mais de 40 mil fotoprotetores corporais e labiais, além da aquisição, no último ano, de 20 motos-aquáticas e quase 200 pranchões de salvamento. O Corpo de Bombeiros Militar já investiu mais de R$ 67 milhões para aquisições complementares que estão em fase final de licitação.