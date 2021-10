O psiquiatra Ítalo Marsili, filho do cirurgião Claudio Marsili, fala sobre o pai e conta como foi chegar na cena do crime - Reprodução

O psiquiatra Ítalo Marsili, filho do cirurgião Claudio Marsili, fala sobre o pai e conta como foi chegar na cena do crimeReprodução

Publicado 23/10/2021 14:42

Rio - O filho do cirurgião plástico, Claudio Marsili, de 64 anos, assassinado na última terça-feira (19) na Barra da Tijuca , respondeu os seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (23), sobre a morte do pai. Italo Marsili contou que não chorou inconsolavelmente pela perda, pois, "em todos os momentos de choro, houve consolação e uma percepção inesperada sobre a beleza de tudo".

Em uma das postagens, um internauta escreveu uma mensagem de consolação à família, desejando força neste momento. "Obrigado pelos votos de 'força', mas gostaria de dizer que a força não importa, a 'força' não é capaz de sustentar ninguém diante da barbárie, da dor profunda, do caos, apenas a esperança e o amor são capazes de dar respostas às incertezas fundamentais do ser-humano", escreveu o psiquiatra.

Já em outra mensagem, um seguidor lembrou que o influenciador estava sensível nos últimos dias e perguntou se ele sentiu que algo aconteceria. Em resposta, Italo respondeu: "Difícil explicar por aqui. Você não entenderia".

Claudio foi morto com um tiro na cabeça na Rua Fernando Mattos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, por volta das 6h30. Ele chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico, e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.

"Precisava vir aqui agradecer a vocês, agradecer por todo o carinho que têm me dado, as mensagens que vocês me mandam. Dizer que apesar de toda a tristeza, é claro que a gente fica, cada palavra que vocês mandam é um alento, cada foto que vocês comentam com meu pai, eu vejo o sorriso dele e isso me dá um conforto no coração. A gente tem momentos mais tristes, mas, no geral, eu estou feliz, porque eu tenho certeza que meu pai está em um lugar melhor", disse Mila.

No mesmo dia do assassinato, o carro utilizado pelos criminosos foi apreendido no Morro do Turano, Zona Norte do Rio . De acordo com a Polícia Civil, um homem identificado como Thiago Barbosa dos Santos, de 38 anos, foi preso dentro do veículo. Investigações apontam que o rapaz possui 13 anotações criminais. Com ele, foi apreendida uma mochila com pertences do médico.