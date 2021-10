Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a natureza - Reprodução/Instagram

Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a naturezaReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2021 13:21 | Atualizado 21/10/2021 13:45

Rio - Investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) percorreram, nesta quarta-feira (20), o trajeto do cirurgião plástico Claudio Marsili, morto na última terça com um tiro na cabeça ao estacionar o carro na Avenida Fernando Mattos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O médico foi vítima de um assalto na porta da clínica onde trabalhava.

O objetivo da polícia é coletar imagens de câmeras de segurança que possam identificar se Marsili estava sendo perseguido pelos bandidos, e a partir de quando. A DH também tenta identificar todos os envolvidos no assassinato

fotogaleria

Em poucos segundos, ele é rendido e assassinado. Com a força do tiro, de curta distância, o corpo é arremessado no canal da Fernando de Mattos. Na imagem, ainda é possível ver um dos criminosos indo até Marsili para pegar seus pertences e logo depois o bando foge com o carro do médico e o veículo usado no assalto.

A polícia já recuperou os pertences do cirurgião plástico e o carro roubado. O Sandero usado no crime também foi encontrado. Um suspeito de ter participado do assalto foi preso em flagrante . Tiago Barbosa dos Santos, 38 anos, possui 13 anotações criminais, a maioria por roubo.

Um dos principais suspeitos de ter orquestrado o ataque que terminou na morte do médico é Thiago Fernandes Virtuoso, o Comel do Turano. Ele é apontado em investigações como líder da maior quadrilha de roubo e clonagem de carros do Estado.

O corpo do cirurgião plástico foi cremado nesta quarta-feira no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio.

Clima ainda é tenso

Quem mora ou trabalha perto do local do crime diz que o clima ainda é tensão na região. Desde a morte do cirurgião plástico o Vitée Cirurgia Plástica e Estética, hospital que Claudio era sócio, está com as portas fechadas.

Comerciantes dizem que a movimentação na clínica tem sido baixa, mas não sabem dizer se o local ainda está funcionando.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato através de e-mail e por meio de ligação telefônica, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.