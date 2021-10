Publicado 22/10/2021 00:00

O governo confirmou o fim do auxílio emergencial para este mês, mas não cumpriu com o seu dever de casa…

Por mais impopular que seja, já que o povo vai passar ainda mais fome, não há caixa para continuar. O governo não se preparou para atender o pobre e muita gente vai deixar de ter o pouco que recebeu até agora!

Mês que vem deve começar o Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família, e que pretende pagar 400 reais…

O problema é que 17 milhões de pessoas vão receber esse dinheiro, mas 22 milhões ficarão sem receber o auxílio emergencial… Não vão ter mais nada!

Tem gente que vai dizer: "Ah, quer ficar recebendo? Vai procurar emprego!"

Onde? Ninguém tá vendo o que eu vejo? Gente se aglomerando para conseguir qualquer pedaço de pelanca e osso para poder se alimentar!

São 22 milhões de pessoas sem qualquer perspectiva!

Na contramão da história, os preços não param de subir! Não caem!

Infelizmente não existe política econômica para o pobre. A miséria só aumenta! É muita tristeza.

A barriga ronca e a economia não gira!

"Ah, mas não mandaram o povo ficar em casa? A culpa é de quem mandou!"

Não… A culpa é de quem deveria ter feito um trabalho decente e não fez! E agora a conta não fecha…

E a bomba tá aí… Gente chorando de fome!

É essa a política que você acredita? Poucos arrotando o presunto Parma, enquanto muitos se rastejam para lamber o lixo e as sobras das ruas… Não dá, não pode ser!

Brasil, quem é você?

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Se for isso mesmo, a mulherada tá com toda a razão de reclamar! A coluna recebeu uma série de reclamações de pacientes do posto de saúde Santa Maria, na Taquara, onde elas afirmam que o preventivo não será mais feito esse ano por falta de funcionários…

Ué… Não tem quem trabalhe e o povo que paga o pato? Ah não!

Segundo elas, os próprios funcionários que estão lá comunicaram isso.

É isso que dá ter que conviver com a falta de políticas públicas para mulheres.. A gente tem que fiscalizar pro negócio não ficar pior do que já é!

A gente foi atrás de uma resposta da Secretaria Municipal de Saúde, que em nota lamentou a dificuldade das pacientes em realizar o exame preventivo na unidade, e informou que foi um problema temporário.

Segundo a Secretaria, os exames podem ser realizados nas unidades de referência a qualquer momento e também afirmou que zerou a fila da regulação para a mamografia e que toda a rede está empenhada em ampliar o acesso da população ao exame preventivo ginecológico.

Bora colocar o Pingo no I…

De nada adianta ter mês disso, daquilo, se na vida real de quem precisa da saúde pública os direitos básicos não são garantidos. E ainda tem gente que diz que é fácil ser mulher!

TÁ BONITO!

Escola de gastronomia Brasil Chef é atração - Bruna Auíry/Divulgação

E Búzios já começou a retomar as atividades turísticas e também, claro, a econômica, tão prejudicada pela pandemia. Isso graças à vacinação que avançou!

Aí, que delícia… Quem não ama Búzios? Ainda mais sendo aqui do lado!

Lá tá rolando desde a semana passada o festival gastronômico "Degusta Búzios", que bombou a cidade e atingiu todo o limite de público permitido pelos protocolos.

Tem coisa melhor pra bombar do que comida boa no combo? É lógico que seria sucesso, gente!

Por menos de 30 reais, você come e ainda aproveita aquela paisagem maravilhosa. E o evento ainda conta com exposições e workshops!

Então pega o busão e vai logo pra lá, porque o festival só vai até o final do mês.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Comida e um paraíso daquele todo mundo gosta, e tenho dito!