Eu me lembro até hoje da sensação de constrangimento no segundo ano do Ensino Médio, antigo colegial, quando no meio de uma aula, minha menstruação veio e eu não percebi. Um garoto viu e falou alto para todos os outros…



Enquanto fui ao banheiro, eles, os meninos da minha turma, “encaparam” minha carteira com papel higiênico. Talvez essa seja a primeira memória que tenho de sororidade. Porque nenhuma, absolutamente nenhuma menina, deu risada. Só eles…



Falta de informação, cultura machista… Mas isso só acontece porque os homens não sabem o perrengue que é todo mês. Menstruação não é motivo de vergonha… É saúde da mulher, é poder.



Mas quando as políticas públicas para as mulheres são feitas e aprovadas por homens, o erro se torna gritante! No caso do presidente Bolsonaro, que vetou a distribuição gratuita de absorventes, não é só um caso de desconhecimento, mas também de desprezo pela mulher pobre e sem condições de comprar o esse absorvente íntimo todo mês.



Meninas que me remetem àquele dia que eu contei da escola. A diferença é que a minha escola fornecia tudo, e em casa eu nunca tive falta de um absorvente, a não ser quando esquecia de comprar. Meninas pobres, num país de homens miseráveis de caráter, infelizmente sofrem ainda mais!



O retrocesso do veto à distribuição é o choque dessa realidade de desprezo. A falta de uma bancada em massa e forte, seja de direita, esquerda ou centro, que possam juntas, com a força vinda do útero, gritar de verdade por suas meninas e mulheres sem condições, é tão dolorosa pra mim, quanto à decisão sempre estar na caneta do gênero oposto.



A cada dia que passa é mais difícil ser mulher... Pra não dizer outra coisa… Aquilo mesmo que você pensou que eu iria dizer! Porque a vontade é de gritar exatamente isso.



PINGO NO I

Longe de mim ditar o que é certo ou errado… Em relação à pandemia, eu acompanho os comitês científicos! Mas já não é de hoje que os especialistas insistem no retorno das aulas presenciais, com todo cuidado e distanciamento…



E o Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro) sempre se posiciona contra! E o filho do pobre que precisou voltar a trabalhar? Como fica essa criança?



Ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar, mas a gente tem que parar com essa hipocrisia. O que a gente precisa é de ação pra resolver a vida desses alunos.



Reclamar porque a caixa de supermercado e o motorista de ônibus estão trabalhando, desde o início da pandemia, ninguém quer! Bora colocar o Pingo no I…



TÁ LENTO!

Usuários reclamam sobre demora - Divulgação

Tem gente querendo renovar a habilitação… Eu consegui tranquilo, mas tem muitos usuários reclamando que ainda não conseguiram.



“Meu marido está há meses tentando agendar esta renovação, já pagou o Duda, e só encontra vaga pro interior do Rio, aqui não tem”, contou a leitora Carmen Lúcia Silva, de Vila Isabel



O que já era complicado pra muitos, antes da pandemia, só ficou pior! É claro que todo mundo sabe que o serviço foi prejudicado pelo vírus, mas depois de um ano e meio, acho que já deu pra se adaptar…



Se a carteira de motorista dele venceu no período da pandemia, não tem porque correr… A habilitação continua válida. Mas e quem tá desde antes disso tudo na luta pra conseguir? Precisa fazer! Se o povo pede resposta, a gente vai atrás…



Em nota, o Detran informou que, mesmo com as medidas de distanciamento, mais de 30 mil vagas para este serviço são disponibilizadas diariamente, e divulgou também que já realizou 42 mutirões com ofertas de vagas extras.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tudo se ajeita, mas que já teve tempo demais, ah isso teve! E tenho dito!