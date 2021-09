Árvore sem poda causa risco em Maria da Graça - Divulgação

Árvore sem poda causa risco em Maria da GraçaDivulgação

Publicado 27/09/2021 00:00

Como jornalista, nada dá mais satisfação do que receber uma denúncia, acompanhar o caso, e vê-lo sendo resolvido.

No caso do jornalismo, resolver é ter prazo e foi o que aconteceu na última semana, quando nós denunciamos a situação grave de mais de 300 famílias de portadores da fibrose cística, que estão sem medicamento e suplementação há 5 meses.

A gente cobrou na coluna, no meu programa de rádio, e o Secretário de Saúde do Estado, Alexandre Chieppe, fez questão de pessoalmente falar sobre esse drama.

Chieppe garantiu que essa falta de resposta e previsão vai acabar, ainda esta semana!

Segundo ele, foram vários os problemas em diversos contratos, que já foram suspensos, todos por fraudes em gestões passadas.

Agora, o movimento da Secretaria é para retomar a credibilidade com seus fornecedores. E ele afirma que já está dando certo…

Chieppe disse ter chamado cada fornecedor e garantiu o pagamento, para que eles concorram no tal "pregão".

"As pessoas não podem ficar sem medicamentos, e as questões burocráticas não deveriam impedir o acesso à saúde", afirma ele.

Portanto, o estoque vai ser reabastecido! Enquanto o processo de compra não é concluído, um empréstimo emergencial foi concedido por São Paulo e de 10 itens, 6 já vão estar disponíveis.

"A gente não pode fugir dessa responsabilidade, é um compromisso que nós temos e a Secretaria de Saúde está aberta para receber essas famílias".

Era isso que a gente queria… E as famílias, é claro, também! Resposta! Solução!

A coluna agradece a resposta e a disponibilidade do Secretário de Saúde, e óh…

Vamos continuar de olho, pra gritarmos sempre por aqueles que quase nunca têm voz.

PINGO NO I

Já são quase 15 anos e eu não deixo de me encantar com uma tradição bem carioca. Não, eu nunca tinha visto, antes de mudar para o Rio, a corrida pelos doces no dia de São Cosme e Damião. Interessante como o carioca acha que isso é mundial! Mas é uma tradição bem carioca.

Nunca na minha vida saí pela ruas para pegar doces quando criança… E nunca comprei doces quando adulta!

A tradição me encanta, Mas toda tradição é feita com um costume, e esse eu não tive. Por isso não replico, Mas acho sempre muito legal.

Momento em que pessoas estranhas, por completo, interagem para adoçar a vida das crianças, que numa corrida de felicidade total, se enchem de açúcar… Que tiram elas muitas vezes da realidade amarga de becos e sinais de trânsito.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Talvez no ano que vem eu pense em ter esse gostinho de adoçar a vida delas por aí… É um costume de fé, mas também de amor e solidariedade.

TÁ FEIO!

Árvore sem poda causa risco em Maria da Graça - Divulgação

Árvore sem poda causa risco em Maria da GraçaDivulgação

O que era pra ser fácil de ser resolvido, virou dor de cabeça para os moradores da Rua Luís de Brito, em Maria da Graça, próximo ao Shopping Nova América.

Três anos pra conseguir a poda de uma árvore, que já atingiu a fiação e agora tá ferrando com a calçada e as casas!

Segundo os moradores, a Light foi chamada e já foi ao local, mas a Dona Comlurb, até agora, nada...

"São vários protocolos abertos, mas ninguém toma uma atitude. Vão esperar ela cair em cima de alguma casa pra resolver?", questiona uma moradora.

Não é nada "do fim do mundo", gente. Só atender o que o povo tá pedindo, que é de direito deles!

A Comlurb afirmou em nota que vai fazer uma vistoria no local ainda hoje, com um engenheiro florestal, para avaliar a situação da árvore e programar a poda, caso necessário. Caso haja algum conflito que impeça a realização, outros órgãos vão ser acionados.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá cheio de trabalho e galho lá pra cortar, e tenho dito!