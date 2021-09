Publicado 24/09/2021 06:00

É impressionante a incompetência da gestão pública na esfera federal, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. O retrato do Rio é como é tratada a Saúde pública, de quem precisa desse sistema. Com ou sem pandemia, é uma vergonha! Os hospitais federais do Rio de Janeiro continuam com mil leitos fechados por falta de profissionais.



Não falta dinheiro! Falta gestão de uma Saúde que mostra todos os dias o porquê de não dar certo. Enfermarias estão fechadas no Hospital do Andaraí, referência para tratamentos importantes, como de queimaduras. Cardoso Fontes, esse eu nem preciso falar… O povo que precisa, sabe.



Isso sem contar na redução de atendimentos nos institutos do câncer, de cardiologia e o de traumato-ortopedia, que tem uma fila gigantesca de pessoas que aguardam 4, 5, 10 anos por uma cirurgia!



Gente que morre com uma esperança que, infelizmente, não chega nunca. O povo tá cansado. Faltam médicos, enfermeiros, técnicos e até terceirizados! Medicamentos, insumos…



Lembram do incêndio no Hospital de Bonsucesso, no meio da pandemia? Pois é, reabriram o prédio. Mas cadê o profissional pra atender? Eu não quero saber de prédio! Parede não salva a vida da população. O que a gente deseja é recurso humano e competente! O que a gente vive neste momento não está nada diferente do auge da pandemia.



A incapacidade do Ministério da Saúde em reconhecer a gravidade da situação, afinal é só olhar para o número de mortes, é assustador. Não fizeram o trabalho que tinha que ser feito! Milhões de reais voaram por aí e em nada refletiram no atendimento da população.





Bizarro como tudo se normaliza e ninguém paga o pato por tanta atrocidade. Aliás, quem sempre paga o pato é o povo. Abram o olho e enxerguem, não se deixem enganar. O sistema não fez o que era obrigação deles!



Só fez covardia. 3,2,1… É DEDO NA CARA!







PINGO NO I

Se tem uma coisa que eu adoro fazer é ir ao hortifruti, à feira, e toda vez que eu vou, fico impressionada com o aumento de tudo. Em um mês, frutas e legumes aumentaram 20% seu valor. Surreal!



Eu fico tão chocada com toda essa realidade… E mais chocada com a quantidade de gente pedindo comida nas ruas. E é aí que, mais uma vez, feirantes e pequenos comerciantes entram em ação para ajudar aqueles que não têm condições de se alimentar… É xepa, feirinha de produtos a R$ 1... Tudo para que ninguém fique de barriga vazia.



É incrível a solidariedade nesse momento! Então, bora colocar o Pingo no I…



Não se enganem, não se iludam, nessa vida não existe super-herói. Quem faz esse Brasil é você, essas pessoas boas, o trabalhador. É o coração bom de gente como essas que tem o poder de transformar o país.







TÁ FEIO!

Situação prejudica as pessoas de várias formas - Fábio Costa

Situação prejudica as pessoas de várias formasFábio Costa

“Isabele, fale por nós que somos catadores de sucatas. Os ferros-velhos estão com medo de comprar material da gente por achar que são peças roubadas, mas nós somos honestos e não temos nada a ver com a história”.



A mensagem foi enviada por uma catadora de Belford Roxo, que trabalha há oito anos com o marido e está sendo prejudicada por esses roubos de cabos e materiais ferroviários. Olha como essa situação prejudica a população, em qualquer circunstância.



Ela só quer continuar trabalhando sério, como sempre trabalhou! Mas por causa de vagabundo, safado, que vai pra linha do trem roubar cabo e parafuso, uma classe acaba pagando o preço. Eles dependem desse trabalho pra sobreviver!



É preciso pôr um fim nesse absurdo, nessa sacanagem que já tá virando rotina no Rio de Janeiro. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Eu quero ver a tal força-tarefa funcionando, e tenho dito.