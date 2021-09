Raoni ao reencontrar Érica, após 20 dias preso - divulgação

Publicado 10/09/2021 06:00

“Lá o tempo passa muito devagar, foram 24 dias. Foi o pior período da minha vida, mas passou. Agora é olhar pra frente e pensar no meu trabalho, na minha festa de casamento e em ajudar outras pessoas para que elas não passem o que eu passei, para que achem uma luz no fim do túnel”.



O desabafo à coluna foi enviado pelo cientista Raoni Lázaro Barbosa, assim que ele foi solto na tarde de ontem e reencontrou sua esposa, Érica Armond e a família.



O preso por engano, a gente sempre tem que analisar cada caso, pra não abrir precedente para pessoas desonestas acabarem se aproveitando do cerceamento da liberdade de inocentes.



O caso de Raoni é muito mais do que isso. Não foi um engano, foi um erro, admitido pela própria polícia. O pedido para a liberdade dele foi feito pela Delegacia de Repressão Ao Crime Organizado (DRACO), diante de algo que não se vê: erro de endereço, erro de foto no inquérito… O que levou uma pessoa ficar por mais de vinte dias na cadeia!



E a liberdade dele não significa que ele esteja livre da burocracia, por ter assinado uma entrada no sistema prisional. Algo que ele não assina por crime algum, ele é vítima total!



Então, em casos como por exemplo, um avião cai e a empresa admite o erro e faz uma apuração para que esse erro não se repita, a Polícia Civil a partir do caso Raoni, tem que olhar e ver exatamente que não foi apenas um engano… Engano é diferente de erro!



E é importante destacar que casos como esse também podem servir de palco de generalizações. Cada situação é uma situação. E Justiça é Justiça!



Todo mundo busca por justiça. E quando a gente fala dela, a gente fala de verdade, transparência, apuração e investigação, principalmente quando a gente trata da vida de uma outra pessoa.







PINGO NO I

Eu seria muito hipócrita se eu não me posicionasse a respeito da decisão do Colégio Pedro II, que já avisou aos pais dos alunos que as aulas só voltam em março do ano que vem. Ué, Educação não é essencial? Todo mundo, desde que a pandemia começou, vem se adaptando, voltando com as suas atividades.



Em época de pandemia, não dá pra dizer o que é certo ou errado, mas o bom-senso tem que prevalecer… E a gente precisa criticar o que deve ser criticado, mesmo defendendo sempre os professores e claro, a educação no país.



O que não pode é uma das escolas mais importantes do Brasil ficar parada mais tempo do que já está. Nem todo mundo tem internet em casa pra assistir aula, os adolescentes, eu garanto, não estão o tempo inteiro em casa… Então não me venha com essa de medida de segurança!



Ninguém pensou no abismo educacional causado nesses estudantes?



Em questões sanitárias, o negócio é o seguinte: é vacinar e seguir o protocolo! Não tô entendendo essa decisão.



Bora colocar o Pingo no I…



A gente sabe que é difícil pra todo mundo, mas pelo sim ou pelo não, a gente tem que viver! Esse posicionamento não dá pra aceitar.





TÁ BONITO!

Se não tá fácil pra ninguém, imagina para quem precisa de doação de sangue? O estoque, que já era baixo, nessa pandemia ficou ainda pior! Por isso, as portas do Palácio Pedro Ernesto, da Câmara Municipal, bem ali na Cinelândia, vão estar abertas pra quem quer fazer o bem e ajudar muita gente.



Na próxima segunda, de 10h às 15h, vai ter ação do Hemorio por lá. É só estar apto aos requisitos básicos e doar. Nem precisa ter medo… Já tomaram a agulhada da vacina, mais uma picadinha na conta vai doer nada!



Garanto que dói muito mais ver alguém precisando de um socorro e não poder ajudar… Mas você pode! Doar sangue é levar vida e esperança.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Corre lá, é pra fazer o bem, e tenho dito!