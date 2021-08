Publicado 27/08/2021 06:00

Em todos os sentidos! Você já ouviu falar daquele meme do “apaga a luz, apaga tudo”? Pois é, ele agora vai valer pra tua vida! Isso porque você já economizava energia, hein…



Seja no Rio de Janeiro ou em qualquer canto do Brasil, a única fonte de energia é muito cara. E a conta de luz vai ficar ainda mais pesada do que já tá. Muita gente chega pra mim e pergunta: “Você não cansa de criticar?” Ah, para com isso! Aqui ninguém tem político de estimação!



Quem você votou é o que mais deve ser cobrado. Não dá pra passar pano, as coisas estão caras! Se você ainda tá cego, não quer enxergar, isso é problema seu… Mas a conta cai, explode como uma bomba no bolso de todos os brasileiros!



Entrar no supermercado virou uma aventura… Não tem um produto da cesta básica que não esteja com os preços nas alturas. Subiram e muito! Muita gente, por mais que a gente fale mil vezes, não entende que o preço alto da gasolina também reflete e muito em quem sequer tenha carro.



É o pãozinho, o arroz, em todos os produtos o frete fica mais caro! Então parem, a gente tem que parar e pensar que no final dessa história é você que não vai conseguir fechar essa conta.



Chega de defender esse ou aquele e chega de criticar o trabalho jornalístico por achar que a gente inventa uma linha de pensamento…. Isso é realidade, a gente mora no Brasil!



E a realidade é que viver aqui, tá difícil. Principalmente pro pobre trabalhador! Tá caro. Não dá pra aceitar uma Economia que prejudica sempre o que menos tem. 3,2,1… É DEDO NA CARA!











PINGO NO I

O Rio agora vai contar com um Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa. A criação do órgão foi aprovada pelos vereadores ontem, por unanimidade, e vai ser um importante instrumento contra a intolerância religiosa na cidade.



Muita gente com certeza vai falar “ah, que besteira criar um negócio desse”. Não é! É um absurdo que se tenha que criar um projeto desse para que as pessoas consigam ser o que são em suas vidas, isso sim. Tomo mundo deveria ter o seu direito à liberdade garantido, sem qualquer tipo de preconceito por crença!



Cada um acredita e tem fé no que preferir. Mas infelizmente a realidade não é essa, já que o que não falta por aí é gente babaca e preconceituosa com a religião do outro. Então, bora colocar o Pingo no I…



Que o conselho seja mais um braço forte contra a intolerância e a discriminação.







TÁ FEIO!

TÁ FEIO! Estação Notre Dame, no Recreio, caindo aos pedaços. Risco para usa a estação diariamente - Isabele Benito

TÁ FEIO! Estação Notre Dame, no Recreio, caindo aos pedaços. Risco para usa a estação diariamente Isabele Benito

Óh, o flagra foi ninguém que me mandou não… Eu que vi! Olha como está a estação do BRT Notre Dame, no Recreio. Toda caindo aos pedaços! As folhas de zinco do telhado estão prestes a despencar. Uma ventania mais forte arrasta tudo pelos ares!



É risco de machucar alguém dentro ou fora da estação…



E dentro dos vagões é a mesma história. Além da superlotação, os passageiros afirmam que diariamente encontram peças e os ferros de apoio soltos. Nem segurar pra não cair o povo consegue!

Haja descaso… Não há quem aguente. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Cadê a manutenção que tanto dizem fazer? E tenho dito!