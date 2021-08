Há quatro anos, Seu Jorge Luiz tenta receber o benefício LOAS - Igor Peres

Publicado 25/08/2021 00:00

Não eram nem cinco da manhã e o Seu Jorge Luiz, morador de Queimados, já estava à minha espera.

Sentado num canteiro, com sua bengalinha encostada, o senhor, de olhos marejados, me pede socorro por aquilo que eu acredito que seja o que eu mais publiquei nesta coluna até hoje: resolver o calvário que é o benefício do INSS.

Ele, que há 4 anos sofreu um AVC e ficou cego, luta desde então para que o seu LOAS seja liberado… E adivinhem? Como tantos, não sai da famosa Dona Análise!

Há quatro anos, o Seu Jorge não tem casa… Mora de favor na casa de amigos. Há quatro anos, Seu Jorge não sabe o que é comer direito. Há quatro anos, Seu Jorge vive praticamente no escuro, em todos os sentidos.

"Eu preciso de todo tipo de ajuda. Com alimentos, com medicamentos, com dignidade. Nem trabalhar eu consigo mais diante das minhas condições", desabafa ele, que tinha um emprego de serralheiro.

É desespero! Aqui não tem drama… Tem vida real! Realidade dando tapa na nossa cara.

Quando ouvi os relatos da vida dele, fiquei pensando: "Se ele chegou aqui antes das cinco da manhã, que horas ele saiu de Queimados?"

Isso é necessidade. Necessidade essa que ele não precisaria passar se esse país tivesse quem olhasse não só por ele, mas por todos que estão na mesma situação.

Não vale nem mais a pena falar em descaso… Já passou disso. O que fazem com milhões de brasileiros que chegam a morrer para conseguir seus benefícios no INSS beira a humilhação!

Que bom que o Seu Jorge veio ao meu encontro. Porque agora eu não vou sossegar até que o pagamento, que é dele por direito, esteja na conta todo mês.

Assim como a gente vem fazendo por tantos, ele não vai ficar desamparado.

A gente foi atrás, como sempre, do Senhor INSS, que em nota afirmou que o Parecer Social, uma das etapas da análise do pedido do Seu Jorge já foi agendado para a Agência de Queimados.

Ok, mas a gente quer não saber de burocracia. A gente quer solução. E a gente vai ficar no cangote de vocês.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Deveria ser um dedo na cara! Mas ainda é só um "se liga"…

O verão ainda nem chegou e a gente já começa a ver a baderna dentro dos transportes públicos da cidade.

A semana mal começou e o Rio conta com 30 ônibus a menos nas ruas por depredações. É uma falta de educação tão grande que eu nem sei dizer.

Até briga dentro de metrô teve! Com direito a mulher batendo em homem com barra de ferro, homem socando mulher… Um absurdo só! Bando de vândalo que tem que responder pelo que faz. Não dá pra defender ninguém nessa bizarrice.

Tudo picareta, sem noção… Isso em meio à pandemia. E ainda depois vão querer reclamar que não tem transporte. Lembrando que quem usa transporte público é povo!

Uma falta de respeito com quem tava com filho, com quem paga passagem.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Alô, prefeitura! Já "pegaram a visão", né? Choque de ordem não só contra o vírus, contra os vermes também.

TÁ FEIO!

Falando em transporte público, os motoristas da linha 457 (Abolição x Copacabana) afirmam que estão sem sossego com os assaltos em alguns pontos da Zona Sul.

Segundo eles, os ladrões já sabem os locais e horários estratégicos pra roubarem. De 16h às 19h ou depois das 21h, na Avenida Pinheiro Machado, em frente ao Botafogo Praia Shopping e também nos pontos do Shopping Rio Sul.

"Trato meus passageiros com o máximo de respeito, mas sofremos muito com a falta de respeito e de segurança. Estamos muito expostos e desprotegidos", afirma um motorista que pediu para não ser identificado.

Isso tudo na Zona Sul, hein?! Se for olhar as outras regiões, é só Jesus na causa!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… E aí PM, cadê a ronda? Agiliza isso aí, e tenho dito!