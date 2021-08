SBT Rio - Divulgação/SBT

SBT RioDivulgação/SBT

Publicado 20/08/2021 00:00

Pensem numa pessoa feliz...

Foi um verdadeiro filme que passou na minha cabeça ontem. A minha história com o SBT começou ainda criança!

Publicidade

Quando ele nasceu, eu tinha só 1 aninho de idade. A minha paixão por televisão se confunde com a minha paixão por essa emissora.

Lembro de quantas vezes eu liguei pro Bozo e ele nunca me atendeu. Lembro das segundas-feiras, sentada com a minha mãe assistindo à Hebe. Das minhas irmãs assistindo aos outros programas infantis. Do meu pai, que todo domingo assistia comigo ao programa do Silvio... A gente ainda assiste, né pai?!

Publicidade

O meu fascínio por novelas começou por Carrossel! E como não me lembrar do Chaves?

Já adolescente, um dos meus programas favoritos era o "Programa Livre", do Serginho Groisman.

Publicidade

Tudo que eu contei aqui com certeza se confunde com a história de milhões de brasileiros!

E agora, o SBT, principalmente aqui no Rio, começa uma nova era... Era essa que eu tenho muito orgulho em fazer parte.

Publicidade

Uma nova era na mesma cidade que nasceu esta emissora! Sim, o SBT é carioca!!!!

E como boa leonina que sou, e o SBT também, eu tive a honra de mostrar, ao lado de Dona Sara Abravanel, a nossa nova casa... Para todo Brasil!

Publicidade

Quanta emoção... Ainda mais com a vista que os estúdios têm, hein?! Não é cenário, não! É essa pintura natural chamada Rio de Janeiro.

Parabéns, SBT! Que sejam os primeiros 40 anos de muitos que ainda estão por vir.

Publicidade

Alô, SBT-RIO! Vamo que vamo chegar com tudo... Hmmm, e com cheirinho de casa nova!

Publicidade

PINGO NO I

Todo mundo acompanhou desde o início da semana o escândalo do agora ex-secretário de administração penitenciária, Raphael Montenegro. E eu tô até hoje perplexa com isso!

Publicidade

Em anos de jornalismo, eu nunca vi uma "patente alta, bigode grosso" tão ligada à criminalidade. E olha que eu tô falando de Hell de Janeiro, hein!

As denúncias são de arrepiar. Aliado da facção mais violenta da cidade. Parceiro de festinha, de futebol... Até saída do bandido pela porta da frente. Qual o objetivo? Isso prejudica o trabalho de segurança como um todo, não é papel só de gerir um sistema penitenciário. E sim de afastar as grandes lideranças que manipulam, mandam roubar, matar, traficar armas e drogas por todo esse Rio. É crime contra a sociedade!

Publicidade

Não é à toa que o pobre, morador de favela e inocente continua sofrendo, sendo alvo da bala.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Publicidade

Depois de "Labaredas Del Fuego", temos a nova novela do Rio... "Ligações Perigosas"?!

Publicidade

TÁ BONITO!

Oh, anota aí na agenda! Amanhã, a partir de 9h, a galera do projeto "Roda de Samba dos Amigos na Palma da Mão" vai estar no calçadão de Éden, em São João de Meriti, arrecadando alimentos não perecíveis... Tudo pra distribuir para os que estão enfrentando o perrengue da pandemia! É bem pertinho à padaria Santa Therezinha.

Publicidade

O projeto ainda vai passar pelos bairros de Bacia, Vila Norma e Castelinho.

Bora lá ajudar, né?! Um quilinho de alimento ajuda e muito quem não tem nada para comer.

Publicidade

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É da mão pra boca, e tenho dito!