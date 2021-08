Projeto de Kickboxing HSTEAM está há mais de 20 anos formando jovens de comunidades - Divulgação

Tá em pauta hoje, mais uma vez na Alerj, um projeto de lei muito importante, que solicita a prioridade de inclusão da mulher vítima de violência doméstica ou familiar nos programas de geração de emprego e renda do governo do estado ou federal. Já imaginou o quanto isso pode mudar a vida das mulheres?

Uma das características mais cruéis de um agressor é justamente fazer com que a mulher vítima se torne uma dependente financeira dele. Sabe aquela história de "não precisa trabalhar, eu cuido de você e da casa"? É aí que mora o perigo! A independência financeira de qualquer mulher agredida é fundamental para que ela se liberte do domínio do abusador.

"O projeto garante para as mulheres que já têm medida protetiva comprovada a inclusão nesses programas de emprego do governo. E isso muda tudo. O maior problema é romper esse ciclo de violência e retomar a autoestima. Ter esta independência é ter autonomia para cuidar da sua vida e reescrever sua história e dos seus filhos", conta Tia Ju, deputada autora do projeto.

É isso... A gente tem que botar pressão para que tudo isso se transforme logo em lei. Não dá pra perder tempo! Projetos sérios como esse, por mim, nem precisariam de discussão. Tem que ser aprovado, para que todas nós tenhamos os direitos e a dignidade garantidos.

Sim, eu digo nós... Afinal, toda mulher pode um dia passar por isso!

Bora aprovar! Seja uma mulher que levanta outras mulheres. A Tia Ju tá fazendo a parte dela, eu também e a mulherada com certeza vai estar junto nessa.

PINGO NO I

Quem me acompanha nesta coluna e em outros veículos sabe o quanto eu falo sobre a fome. E ontem, uma mensagem no mínimo curiosa chegou para mim:

"Isabele, o que adianta falar sobre isso? Nada vai se resolver. Você é muito garganta!"

É, concordo... Realmente eu sou muito garganta. E quero continuar sendo! Porque desse jeito a gente resolve muita coisa. Sabe como? Não ficando quieta! Porque o extremismo, a falta de competência e principalmente, a corrupção gostam quando a gente se cala.

Eles gostam de tirar a educação e o nosso poder de crítica, justamente para que a gente não veja as coisas erradas que eles fazem.

É isso que eles querem. Um povo e uma imprensa calados para que dominem mais e mais. E o pobre nessa história passa cada vez mais fome.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Quem mandou a mensagem tá certo, sou garganta mesmo. E quem não gostar, que lute! Porque a gente vai continuar usando a nossa voz.

TÁ BONITO!

Olha, que máximo... Um projeto de kickboxing que começou há mais de 20 anos, lá no Morro do Adeus, agora já dominou todo o Complexo do Alemão, a Baixada e até Niterói!

O HSTEAM, mesmo enfrentando todas as dificuldades, como falta de material como luvas de boxe, tatames e sacos, segue formando crianças e jovens.

O trabalho deles vai muito além do incentivo ao esporte, eles desenvolvem responsabilidade e principalmente, cidadania. E com isso vem o quê? Resultado! Tem campeão estadual, intermunicipal, brasileiro e internacional.

Incrível o trabalho! São muitos os projetos que transformam e dão orgulho para as comunidades.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem campeão no esporte, mas também na vida, e tenho dito!