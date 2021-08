Jaqueline de Oliveira, mãe da jovem Kathlen Romeu - Reprodução

Publicado 11/08/2021 00:00

"Gostaria de pedir humildemente que continuem a falar sobre o caso. Eu não posso permitir que minha filha e meu neto se tornem números ou estatísticas".

A mensagem foi enviada com muita dor por Jaqueline de Oliveira, mãe da jovem Kathlen Romeu, de 24 anos, morta há 2 meses no Complexo do Lins, com seu bebê ainda na barriga.

Sem muitos avanços nas investigações, Jaqueline agora se preocupa com a realidade encarada por muitas mães que perdem seus filhos em comunidades: a rotina do esquecimento por parte das autoridades e da opinião pública.

"Após a reconstituição, a única informação que tive é que o promotor do caso está aguardando o laudo. Sabemos que a justiça é lenta, por isso conto com a ajuda de vocês", disse ela.

A vida de Jaqueline agora se resume a enfrentar essa luta e também conviver com esse vazio deixado por culpa do cano pesado de um fuzil.

Foi só isso que sobrou! Uma cama vazia, como ela mesma descreve.

O silêncio de uma resposta dói...

Mas é preciso que alguém dê alguma resposta para essa mãe. Para que ela, mesmo tão ferida, consiga seguir, caminhar de alguma forma.

Quantas mães aguardam também por isso! Elas não merecem tanto desprezo. Não é possível... A gente tá falando de vida! De mães que enterram seus filhos e vice-versa, tudo por causa de uma guerra que não acaba e que sequer tem um vencedor.

Aliás, só existe derrotado... Na maioria das vezes, o lado mais fraco dessa história, o povo, que nada tem a ver e é marcado com tanto sofrimento.

É difícil e a gente não tem nem mais força pra pedir "chega"! Mas a gente vai continuar aqui sendo a voz daqueles que tanto tentam abafar.

Seguimos presentes. Pela Jaqueline que tá nessa batalha, por Kathlen e por todos aqueles que clamam por socorro.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Eita que a alegria durou pouco! Na segunda eu comemorei aliviada que o calendário de vacinação foi mantido... Aí hoje não tem vacina! Tudo suspenso até que o Ministério da Saúde envie novas remessas.

Só pode ser brincadeira... Viver no Brasil é estar numa eterna montanha-russa... Viver aqui no Rio então, só Jesus na causa!

E assim a gente segue... Se tudo der certo, o carioca volta a ser vacinado com a primeira dose amanhã.

Mais um dia de pandemia, senhores... Mais um dia!

Bora colocar o Pingo no I...

Alô Ministério da Saúde, é com emoção ou sem emoção?! Bem que poderia ser trolagem.

TÁ FEIO!

TÁ FEIO! Queimada na Serra dos Pretos Forros, na área do Camarista Meier - Reprodução

Todo ano é a mesma história e a gente aqui, cansado de falar... Ninguém ainda se tocou do estrago que faz soltar um balão ou colocar fogo em lixo próximo à área de mata?

Segundo moradores, um pedaço da Serra dos Pretos Forros, na área do Camarista Meier, está devastado por causa dos focos de incêndio. Ainda mais agora nessa época, onde o tempo fica mais seco!

"Nós estamos passando por dias difíceis com essas queimadas. É muito complicado, prejudica a gente e principalmente o meio-ambiente", conta André Luís Bezerra, que vira e mexe tenta junto ao Corpo de Bombeiros e outros moradores controlar as chamas.

É sacanagem! Prejudica o trabalho incansável dos Bombeiros e também daqueles que não colaboram pra esses incêndios. Até pra pasto eles queimam a área... Surreal.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Ô falta de noção, e tenho dito!