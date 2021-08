Senador Roberto Requião (PMDB-PR) - Waldemir Barreto/Agência Senado

Senador Roberto Requião (PMDB-PR)Waldemir Barreto/Agência Senado

Publicado 03/08/2021 12:00

A vila de Caraíva, distrito de Porto Seguro e point turístico internacional no litoral Sul baiano, virou um problema sério para as autoridades. Em especial na área da aldeia indígena, que cresce como uma cidade desde a instalação de postes e rede elétrica em janeiro de 2020 pela Coelba. As centenas de ‘gatos’ deixam a rede fraca, e a companhia demora a atender os poucos pedidos de ligação de relógios. Em média, surge

uma casa a cada três dias na aldeia, sem qualquer critério de construção, sem fossa, com ligações clandestinas e sem alvará. A Funai e a prefeitura não se entendem sobre a fiscalização, e fazem visitas pontuais.



Coração do negócio

Fábio Campelo Lima, acusado de ser o contador e controlador do dinheiro da milícia da Muzema e Rio das Pedras, no Rio, tentou sair da cadeia. Mas o STJ indeferiu.



Publicidade

Acordou

O ex-senador e ex-governador Roberto Requião (FOTO) vai deixar o MDB após exatos 40 anos. Só descobriu agora que o partido é fisiológico, e demorou três anos para notar que parte da legenda apoia Bolsonaro. Os dois motivos que apontou para a desfiliação.



Gentleman

Mas engana-se quem acha ser ele um Lulista ou Dilmista. Aliás, num dos aniversários da então presidente, Requião mandou o motorista assinar um cartão de felicitações a ela.



Publicidade

Prospecção deu nada

A turma do crachá da Petrobras vai deixar de receber R$ 46 bilhões de adicionais de décadas, numa equação trabalhista avalizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. A decisão monocrática no STF foi do ministro Alexandre de Moraes, atendendo a recurso da Advocacia Geral da União.



Rebeca

Num país onde mandatário dá salto contábil nos jogos políticos e leva o ouro para casa, as medalhas da ginasta Rebeca Andrade são um alento. Sua garra, disciplina, talento e humildade a fazem nossa heroína nacional.



Cidadania

Um pequeno grupo da Juventude Trabalhista Conservadora do PTB e de integralistas fez a limpeza da estátua do Borba Gato, em São Paulo, incendiada há dias em protesto.



Publicidade

Pra não esquecer

Quem passa pela estrada Ouro Preto-Mariana nota uma faixa fixada na guarita de um condomínio de chácaras, para que ninguém esqueça: ‘VALE poluidora – inimiga dos mineiros’. A empresa está envolvida diretamente nos dois maiores crimes ambientais do país: nos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho.



O verde limpa

O conselho da mineradora estuda comprar fazendas ao redor da operação em Brumadinho para inaugurar um parque ecológico, com lagos. É o que dizem alguns proprietários que preferem não se identificar, já sondados por representantes. Segundo a assessoria da Vale, procurada pela coluna, "os compromissos da Vale frente à reparação se encontram em fase de detalhamentos no âmbito do Acordo de Reparação

Integral”.



Publicidade

Todo ouvidos

Presidente do MDB, Baleia Rossi passa em Pernambuco este mês, mas terá agendas separadas com caciques. De um lado Raul Henry e o senador Jarbas Vasconcelos, alinhados ao governo do PSB; e do outro o senador Fernando Bezerra e o seu filho Miguel Coelho – que pretende disputar o governo.