O governador do Distrito Federal, Ibaneis RochaAgência Brasil

Publicado 29/07/2021 12:00

Aliado há anos por ideologia, o primeiro no Congresso Nacional a abraçar a incentivar a candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni terá sempre um prêmio de confiança neste Governo. O novo cargo de ministro é a prova. Onyx é a porta para reentrada do PTB no Ministério do Trabalho. O partido controlado por Roberto Jefferson, que quase levou o comando da pasta no Governo Temer, já tem nome.



Garimpando

Bolsonaro pode surpreender e se filiar ao Aliança 28 (ex-PRTB) ou ao Brasil 35 (ex-Partido da Mulher Brasileira – que já teve um deputado como único parlamentar.



Representante

O Governo perdeu boa oportunidade de ser representado nos Jogos de Tóquio: o vice-presidente General Mourão. Boa parte dos atletas é forjada em bases militares.



Boa notícia

Uma notícia boa para DF e Entorno. Mais uma Universidade pública. O governador Ibaneis Rocha (FOTO) sancionou a lei que cria a UnDF, com investimento inicial de R$ 200 milhões e criação de mais de 3 mil empregos da área educacional.



A ‘Judicialização’

O Congresso não ajuda, o presidente titubeia sobre veto, e não podem reclamar depois da ‘judicialização’ da política. Coube ontem à ministra Rosa Weber, do STF, enquadrar o Legislativo sobre a tentativa de tunga de R$ 6 bilhões do fundo eleitoral.



Expliquem essa

Ela concedeu 10 dias para o Congresso Nacional se manifestar numa resposta plausível. Antes que o STF desça o malhete na cambada e encerre a farra.



Sem verticalização

Bolsonaro terá dificuldades regionais dentro do Progressistas (ex-PP) se quiser voltar ao partido. Em Tocantins, quem preside a legenda é a senadora Kátia Abreu, dilmista de carteirinha e crítica do presidente. Em Pernambuco, o deputado Eduardo da Fonte, outro crítico. No Piauí do novo chefe da Casa Civil, a deputada Margarete Coelho, que manda na legenda, tem cargos no Governo do petista Wellington Dias.



Sumiu do mapa

Da turma que recorreu à “falsa” vacina numa garagem de ônibus em Belo Horizonte, ninguém sofreu com o Covid-19. E não mais se ouviu falar da sumida enfermeira e do inquérito na Polícia Federal.



Hein!?

No Dia do Agricultor, comemorado ontem, o Governo publicou no seu portal de internet uma foto da silhueta de um homem, no mato, segurando uma espingarda, para surpresa de quem viu.



Deu ruim

A Secom depois apagou, mas não escapou do sarcasmo do jornalista Maurício Menezes, famoso criador do Plantão de Notícias e showman de erros da imprensa: “No dia do Caçador, vão publicar um soldado com uma enxada”.