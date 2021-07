DJ Ivis - Reprodução

Publicado 20/07/2021

O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é pressionado por artistas e cineastas

para assumir a Cinemateca nacional, sediada na capital e sob tutela da apagada

Secretaria de Cultura – que já foi ministério. A gestão de Hélio de Oliveira, do Governo

Federal, digamos, sentou em cima dos rolos.



Som na cela

O DJ Ivis (FOTO), flagrando em vídeo espancando a mulher, tentou sair da cadeia no fim de

semana. O presidente do STJ, Humberto Martins, indeferiu o pedido.



Cibernéticos palacianos

O presidente Jair Bolsonaro criou, em decreto, a Rede Federal de Gestão de Incidentes

Cibernéticos. O que é, especificamente, ainda é vago. Mas vem coisa aí.



Questão de sobrevivência

O presidente e ministros palacianos decidiram que é fundamental para o seu Governo a

privatização da EBC e dos Correios antes das campanhas eleitorais de 2022.



Peso do malhete

Enquanto os bolsonaristas e o presidente da República miram as críticas para a gestão

do ex-governador Wilson Witzel sobre a aplicação dos recursos federais para combate

ao Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça foi mais enfático, no peso do malhete.



Sobrou para Castro

Não sobre as contas de Witzel. Mas o STJ determinou que a atual gestão de Cláudio

Castro aplique R$ 183,5 milhões na saúde do Estado, por redirecionamento de

orçamento realizado no Governo em 2005, na gestão de Rosinha Matheus.



Raios X..

Nova rodada da Paraná Pesquisas indica que, para 55,8% dos entrevistados, o presidente

Bolsonaro sabia das suspeitas de corrupção na compra de vacina no Ministério da Saúde

– e 28,8% acham que ele não sabia.



.. e termômetro

Já a maioria (apertada), 47,8%, aprova seu afastamento do cargo por isso, enquanto

45,2% disseram que Bolsonaro não deveria ser afastado. A Paraná ouviu 2.006 pessoas em

204 cidades de 5 a 8 de julho.



Guerrilha online

Caciques de partidos da esquerda também estão criando o seu QG e batalhões online

para a campanha eleitoral vindoura. Houve reunião há dias com donos de empresas que

têm um milhão de seguidores em carteira virtual, que recebem marketing direto em rede

via aplicativos nos celulares.



Bolsonaristas em êxtase

Teve alta hospitalar no domingo o filósofo Olavo de Carvalho, 74, após tratamento

cardíaco. Não há confirmação se ele passará por Brasília. A língua saiu afiada da maca.



