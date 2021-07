Publicado 19/07/2021 05:00

Brasília - Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, é mais um que continua no páreo caso o AGU André Mendonça não consiga apoio suficiente dos senadores na sabatina para ser alçado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista recente ao Programa Brasil 200, da TV Escola, o ministro Martins fez questão de lembrar que é evangélico decano - embora não tenha citado o 'terrivelmente', como gosta o presidente Jair Bolsonaro. Quem defende a indicação de Martins para o STF - para esta ou outra futura vaga, caso Bolsonaro se reeleja presidente - lança mão do discurso de que o chefe da nação se cacifaria duplamente, indicando um ministro para o STJ na esteira.

Data venia

Publicidade

Entre portas, por onde passa em Brasília, Martins reforça que, apesar de alagoano, não tem ligação com o desafeto do presidente, senador Renan Calheiros. São só conhecidos.

Em família

Publicidade

A ministra da Família, Damares Alves, segurou uma intensa agenda nacional de visitas que faria até o fim do ano. Quer cuidar da imagem dentro do MDH.

Caixa forte

Publicidade

O Rio Grande do Sul é outro Estado a avançar na sua própria loteria, após aval do STF para os Governos reforçarem seu caixa.

Embora...

Publicidade

... O presidente já tenha avisado a aliados do seu núcleo eleitoral de que o grande projeto de 2022, além de sua reeleição, é eleger forte bancada bolsonarista para o Congresso.

Reclame no palco

Publicidade

O secretário de Cultura do Governo federal, Mario Frias, segurou a maioria dos patrocínios da Lei Rouanet. Passou a ser o não-secretário. O reclame é grande na classe.

Filme de terror

Publicidade

É que, inacreditavelmente, o presidente Bolsonaro (seu padrinho), entre portas considera os eventos culturais tradicionalmente apoiados um antro de esquerdistas amparados em movimentos políticos antigoverno.

Susto

Publicidade

O comandante do voo AD 4508 Recife-Campinas na sexta-feira teve mal-súbito e saiu carregado da aeronave. Um médico a bordo o socorreu. O copiloto assumiu o manche.

Efeito pandemia

Publicidade

O número de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) que buscaram crédito no 1º semestre de 2021 cresceu 435% em relação ao mesmo período do ano.

Seguro$

Publicidade

Em 2020, o volume de prêmios emitidos para seguro agrícola apresentou crescimento de 55% em relação ao ano anterior. E em 2021 as negociações seguem em alta: no 1º trimestre foram R$ 110 milhões de prêmio emitidos. Os dados são dados da Seguradora ESSOR, do grupo francês SCOR, que completa 10 anos de operação no Brasil.





Publicidade

ESPLANADEIRA

Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ promove 'Campanha do Agasalho: aquecer é acolher' até dia 22.

Publicidade

Acontece dia 27 Workshop do prof. Voltaire Varão, em parceria com Prefeitura de Valença (RJ) e Instituto Preservale, na ACIVA.

Honeywell desenvolve fonte de energia para aeronaves elétricas híbridas de biocombustível.

Publicidade

Expo Franquias Nordeste, realizada pela Insight Feiras & Negócios, ocorre de 29 a 31 de julho, no Recife.

América Futebol Clube fecha parceria com Sólides, plataforma completa de gestão de talentos.