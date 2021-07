Jogos de Tóquio - Reprodução

Jogos de TóquioReprodução

L Leandro Mazzini

Publicado 15/07/2021 12:00

A Câmara de Vereadores do Recife desdenha da falta de condições para realização de

matrículas online da rede municipal de ensino por crianças e adolescentes que não têm

computador ou aparelho de celular. É que os vereadores estão licitando, com dinheiro

público, claro, a compra de smartphones de última geração para os 39 edis.



Reforço no caixa

Avança também no Distrito Federal a implementação da sua própria loteria instantânea.

O GDF faz consultas públicas enquanto prepara o edital.

Testamentos

A pandemia mexeu muito com o planejamento sucessório. No 15º Ofício de Notas da

capital, maior cartório de notas do Estado do Rio de Janeiro, o número de testamentos

registrados no primeiro semestre deste ano aumentou 64% em relação ao de 2020.



Precavidos

“Até pessoas mais jovens têm nos procurado com o objetivo de garantir o futuro dos

que amam”, diz Michelle Novaes, substituta legal do cartório.



Abandonados

Por falar no Recife, uma cidade histórica, é vexaminoso o cenário para turistas e até a

população o que veem nas ruas do centro antigo. Moradores de rua dormindo em fila

nas calçadas, e até dentro de estações de ônibus, por causa do frio.



MERCADO

Num clique

Criada há pouco mais de um ano, a Banlek já tem 11 mil clientes e é considerada a uber

dos fotógrafos, com faturamento de quase R$ 1 milhão. A plataforma disponibiliza fotógrafos em poucos minutos, cadastrados no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Santa Catarina, em sua maioria cobrindo desportos ao ar livre.



Num clique 2

O plano é expandir para outros setores – o próximo será o imobiliário – sobretudo onde

lazer e turismo são fortes. Para os investidores, o avanço da vacinação contra o Covid-

19 tem injetado ânimo no mercado e vai aumentar exponencialmente a demanda.



Ainda os Jogos

As nações que mais apoiam que os Jogos Olímpicos aconteçam são a Turquia (71%),

Arábia Saudita (66%) e Rússia (61%). Por outro lado, Coreia do Sul (14%) e a

Argentina (31%) apresentam os menores percentuais de suporte à realização do evento

esportivo. Dados são da pesquisa global Ipsos.