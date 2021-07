Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) - Reprodução

Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB)Reprodução

Por Leandro Mazzini

Publicado 07/07/2021 12:00

O presidente Jair Bolsonaro deixou nas mãos dos líderes neopentecostais o lobby no

Senado para aprovação do AGU André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Não

vai interferir junto à base governista. Prometeu indicar um ‘terrivelmente evangélico’

para atender à bancada cristã, e só. A missão agora é com a bancada evangélica, os

donos das igrejas que o apadrinham. Eles têm mais poucos dias para as visitas aos gabinetes,

antes da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello.

Mais um

Enquanto Mendonça continua com rejeição de parte do Senado, ganha corpo um plano

B para o presidente: a indicação do juiz Mirko Giannotte.



Publicidade

Reza & toga

Giannotte é evangélico, membro da Igreja Batista, e com um diferencial: chancelado

pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais.



Ainda indeciso

Após flerte com Patriota, PMB, PRTB e Progressistas, Bolsonaro voltou a dar mais

atenção ao convite do PTB para se filiar. E segue a novela.



Publicidade

Verticalização

Em tempo, Bolsonaro não está preocupado com as negociações para palanques

estaduais. Seu foco é fortalecer a ala bolsonarista no Congresso Nacional.



Cabidão

A TV Escola, que sucumbiu sob tutela do Ministério da Educação, conforme

noticiamos, está de migração para a Empresa Brasil de Comunicação – com o mesmo

orçamento, com outro nome (a definir), mas com o propósito bem diferente do ensino

pelas telas. A conferir a programação pré-eleitoral.



Segue o teste

Institutos de pesquisa que já fazem sondagens nacionais nesta semana incluíram o nome

do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) (FOTO), com prioridade nos formulários, em

confronto em cenários só com Bolsonaro ou com Lula da Silva.



Publicidade

Confirmação de leitura

Veja o perigo de resolver contratos de trabalho às pressas, ou sem a devida atenção e

respeito: um patrão terá de indenizar em R$ 5 mil uma ex-empregada doméstica

demitida por ele por mensagem de whatsapp, em 2016, numa mensagem bem ‘seca’.

Não tem recurso, foi decisão do Tribunal Superior do Trabalho.



É só na fé

E por falar em condenação, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus perdeu

ação de indenização por danos morais e materiais por ser obrigado a pedir dinheiro aos

fiéis – o que, na sua visão, não configuraria uma tarefa acordada. Ele também diz que

foi obrigado a fazer vasectomia após se casar.



Publicidade

Green avança

Os Estados Unidos emitem em média 300 mil novos green cards por ano, e estes

números irão se intensificar nos próximos meses. Apenas no primeiro trimestre de 2021,

já foram computados mais de 110 mil novos pedidos, número nunca antes registrado

neste período no país. Os dados são de Felipe Alexandre, jurídico da AG Immigration,

para a Coluna.