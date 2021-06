Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos - Divulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 22/06/2021 12:00 | Atualizado 22/06/2021 12:24

Brasília - O clima é tão tenso na Polícia e tão propenso a palanques que o cenário não seria outro. Ontem, uma delegada da Polícia Civil do DF bateu boca com a deputada federal Magda Moffato (PL-GO), que fez sobrevoo de helicóptero e fuzil na mão, criticando a polícia

de... Goiás por não ter capturado ainda o serial killer Lázaro Barbosa. Enquanto a gafe da parlamentar – sem qualquer experiência ou autoridade para capturar – irritou autoridades, a imprensa portuguesa não entende como 300 policiais, com todo aparato de armas, cães e aeronaves, caçam há 14 dias um homem sozinho, com uma arma e faminto: “Cadê o Lázaro?” foi manchete do Diario de Notícias de Lisboa ontem.



Na moita também

O ex-ministro do Turismo Marcelo Alvaro sumiu do mapa do Brasil. Nem os amigos mais próximos sabem dele. É ainda investigado no caso do ‘laranjal’ do PSL-MG.



Tenso

Na visita de deputados ontem no TSE, o grupo reparou que o ministro Alexandre de Moraes (STF) ficou a maior parte do tempo em ligações no celular. Um pouco tenso.



Aliás...

...repousam na mesa do ministro do STF dois pedidos de relaxamento de penas de Sara Winter e Oswaldo Eustáquio, sobre as restrições no inquérito dos ataques à Corte.



Apelo ao Fux

Dia 26 completa um ano da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Se Moraes não acolher o pedido de liberdade (e desativação da tornozeleira), a defesa vai recorrer ao presidente da Corte, Luiz Fux, para soltura em habeas corpus.



Solar do Embaixador

A crise chegou para todo mundo, inclusivo do andar de cima. O embaixador Sérgio Amaral, nome brasileiro mais reconhecido no RP de Washington (EUA), colocou à venda sua casa colonial em Pirenópolis (GO). Pede R$ 2 milhões à vista.



Memorial

A mansão do século 19, muito bem conservada na Rua Aurora, tem histórico político. Era ali que o então presidente Fernando Henrique passava fins de semana com dona Ruth, e sentava à beira da calçada para tomar cerveja com o amigo embaixador.



Liga o som

Momento descontração (curto) ontem na visita do deputados ao TSE. O ministro presidente Luís Barroso começou a responder uma pergunta de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o som falhou. O sistema automático anunciou: “Você precisa desbloquear as funções para continuar falando”. Risos no ambiente.



Agora, o debate

Em cima da hora, o governo convidou o conselheiro André Maciel, chefe da Divisão de Meio Ambiente II do Ministério das Relações Exteriores, para participar da audiência sobre a COP 26 na Comissão sobre o tema na Câmara. Um deputado da oposição convidou quatro integrantes de ONG e o governo ficou no alvo.



Cadê o dinheiro?

O Banco Mundial não pegou leve com a Prefeitura do Recife, hoje sob comando de João Campos – e nas mãos do PSB há 10 anos. Os dados mostram que a capital de Pernambuco é campeã do desemprego nacional. Ele está pagando um alto preço pela má gestão do seu antecessor, Geraldo Julio, que não o avisou sobre os cofres vazios.



Terceira onda

O governo espanhol prolongou até 6 de julho as restrições em vigor aos voos diretos provenientes do Brasil e da África do Sul, devido ao “impacto das variantes”. E o brasileiro continua a pagar, com vidas e barrado no exterior.



Vacina & povo

O sentimento de esperança é predominante entre 47% dos brasileiros ouvidos pela TIM Ads ao serem questionados sobre a vacinação contra a covid-19. Para 22% dos entrevistados, o imunizante simboliza alívio e apenas 4% declaram estar inseguros ou

com medo da vacinação.



Esplanadeira

# Julian Tonioli, partner da Auddas, fala dia 24 sobre Tech e Gestão: do early stage ao M&A, no CTO Talks. # Nando Reis e Allysson Mariano lançam música inédita "Ouçam Nossas Vozes" contra o preconceito aos pacientes de esquizofrenia. # HCor e Associação Médica Líbano-Brasileira oferecem consultas e exames gratuitos a refugiados. # FGV Conhecimento promove ciclo de webinars, e acontece dia 25 o primeiro encontro "Aspectos gerais da nova Lei de Licitações e a etapa preparatória do certame".