Senador Álvaro Dias - Roque de Sá / Agência Senado

Por Leandro Mazzini

Publicado 17/06/2021 12:00

As dificuldades geradas na educação pública – em todos os níveis – pela pandemia do

Covid-19 fizeram a Câmara dos Deputados dar celeridade ao projeto de lei, enviado

pelo Poder Executivo, de implementação do Homeschooling ( o ensino domiciliar, feito

por pais ou professores contratados ). O requerimento 1.952/20 para urgência entrou na

pauta da Casa ontem. Desde março de 2020, os alunos de escolas públicas estaduais,

municipais, particulares e as universidades (principalmente as federais) sofrem com as

consequências das restrições de circulação , ausência de mecanismos para aulas online,

falta de estrutura residencial ou financeira, despreparo das instituições e do corpo

docente que segue sem opções e sem apoio oficial, apesar do esforço para plano de aula.

Dois anos perdidos

O cenário para a educação desde ano passado é uma sucessão de erros que poderiam ser

evitados se houvesse planejamento para aulas remotas diante de emergência como esta.



Eletrobras 1

O senador Álvaro Dias (Pode-PR) (FOTO) fez questionamento correto, diante do silêncio de

seus pares: um assunto importante como privatização do setor elétrico nacional não

pode ser definido via Medida Provisória. Teria de ser debatido em Projeto de Lei.



E aí, São Pedro?

Em vários países – como EUA e China – a geração de energia é questão de soberania

nacional. Aqui, o presidente Bolsonaro esbravejou, perguntando se deve vender a

estatal: Se não privatizar, vai faltar energia. Falta combinar com o tempo.



‘Debata’ que..

Na segunda-feira a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara vai

realizar audiência para discutir os projetos e propostas que o Brasil levará à Conferência

do Clima em Glasgow (COP26), em novembro. O deputado Camilo Capiberibe (PSB-

AP) convidou seis integrantes de ONGs. Mas se ‘esqueceu’ de chamar as autoridades

do Itamaraty e do Meio Ambiente da Esplanada.



..eu concordo

Serão ouvidos representantes da Stocche Forbes/LACLIMA; do Conselho Empresarial

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável; do Observatório do Clima; do Instituto

Talanoa; do Conselho Indígena de Roraima; e da Fridays for Future Brasil. Nenhuma

dessas entidades tem conhecimento sobre as propostas e não participarão da COP26.



Já era

O deputado Bacelar (Pode-BA) pediu, mas o colega Jorge Solla (PT-BA), relator da

Proposta de Fiscalização e Controle 5/2015, indeferiu um pente-fino nos gastos do

Governo Federal na gestão do PT com propaganda na mídia nacional.



Rumos

O deputado estadual catarinense Kennedy Nunes ganhou na Justiça eleitoral o direito de

se desfiliar do PSD. Entra hoje no PTB. E segue a novela.



PM x povo

Faltavam apenas quatro assinaturas ontem para o deputado estadual de Pernambuco

Alberto Feitosa (PSC) pedir a criação de CPI na Assembleia Legislativa para descobrir

de quem partiu ordem para a hostilidade dos Policiais Militares contra os manifestantes

no Recife, que deixou dezenas de feridos. Ele acusa PSOL, PT e PCdoB de silenciarem

para blindar o governador Paulo Câmara (PSB) e o comando da PM.



Oi e tchau

Vale ressaltar que até hoje os trabalhadores que estavam no local do confronto e não

participavam de nenhuma manifestação não receberam nenhuma ajuda do Estado. As

vítimas já receberam as visitas do secretário de Justiça e de integrantes da Procuradoria

Geral do Estado, e só.