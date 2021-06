O presidente do STF, Luiz Fux - Nelson Jr. / STF

Por Leandro Mazzini

Publicado 04/06/2021 12:00

Está na fila da votação no Plenário da Câmara dos Deputados o texto do 64º Acordo de

Livre Comércio entre Brasil e Chile, a Mensagem 369/19. O documento já foi ratificado

pelo Chile e não passou pelas comissões da Câmara, indo ao Plenário direto em regime

de urgência. Mas o texto foi modificado pelo relator Aluisio Mendes (PSC-MA), o que

é inconstitucional (parlamentares não podem mudar nem emendar acordos

internacionais, apenas aprovar ou rejeitar). E a Liderança do Governo dorme no ponto.

Toga & batom

A próxima vaga do TSE vai para uma mulher. O STF aprovou a lista tríplice com os

nomes das advogadas Ângela Baeta Neves, Marilda Silveira e Maria Cláudia

Bucchianeri. Uma delas será a nova ministra substituta da Corte.

Desafio

Conhecido pela austeridade nos gastos do gabinete e por ser contra a reeleição, o

senador Reguffe (Podemos-DF) tem um desafio, então, para 2022, findando o mandato:

ou tenta a Câmara Federal ou o Governo do DF.

Convite à porta

A deputada federal Paula Belmonte foi convidada a se desfiliar do Cidadania por causa

do apoio constante ao presidente Jair Bolsonaro. Conversa com o comando do PROS.

Hereditário 1

A turma da ‘nova política’ quer entrar em 2022 com o clã nos projetos eleitorais. A

deputada Bia Kicis (PSL-DF) pretende lançar à Câmara do DF o filho Samuel Kicis, do

mesmo partido. O Senador Izalci estuda lançar o herdeiro Sérgio Lucas a deputado

federal. Falta o PSDB local topar.



Hereditário 2

Filho do ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence, o advogado Evandro Pertence entrou

de cabeça na disputa pela seccional DF. “Estamos na capital do Brasil, no centro do

Poder, e nossa OAB teve um papel histórico que precisamos retomar. Hoje, os flertes

com uma ruptura institucional são claros e não podem ser aceitos”.



O outro lado

Mal resolve a encrenca da PM com os movimentos de esquerda do Recife e o Governo de Pernambuco se vê diante de outro problema. Movimentos Sociais e Centrais Sindicais marcaram manifestações em todo o País pelo impeachment do presidente Bolsonaro no próximo dia 19. Essa turma também é forte na capital.



Juiz à mesa

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux (foto), e o deputado João

Campos (Republicanos-DF), relator-geral do projeto do novo Código de Processo

Penal, se encontraram para debater o avanço da proposta na Câmara. Em destaque, a

implementação da função do juiz de garantias.

MERCADO

Marcas no pódio

O Comitê Olímpico do Brasil fechou parceria com a Fiber Knit, fabricante de máscaras

com filtro e tecido antiviral, e com a Kameleon Bags, fabricante de malas com garrafas

pet recicladas, para licenciamento de produtos do Time Brasil. Os patrocinadores

Riachuelo e Havaianas também já licenciaram uma linha de produtos que geram

royalties para o COB.

Ciência respira

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade abre amanhã inscrições para a 4 edição do

programa Bolsas FUNBIO – Conservando o Futuro. Destinará R$ 1 milhão a estudantes

de mestrado e doutorado com bolsas para pesquisas de campo.

O desconhecido OpB

Em pesquisa da C6 Bank/Ipec, 69% dos entrevistados revelaram não conhecer bem o

Open Banking, sistema financeiro aberto que prevê o compartilhamento de informações

bancárias dos clientes entre as instituições visando aumentar a concorrência.

