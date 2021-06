Paulo Câmara - reprodução

Paulo Câmarareprodução

Por Leandro Mazzini

Publicado 02/06/2021 12:00

Brasília - Citado entre aliados como um dos potenciais vices na chapa presidencial de Lula da Silva, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), ainda não passou no teste na primeira crise de pré-campanha de exposição em vitrine nacional. As suas ações diante da truculência da Polícia Militar na manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro no Recife desagradaram diferentes entidades, políticos da oposição e até da sua base. A despeito da marca de bom gestor local (na visão dos aliados), o episódio de crise na Segurança Pública mostrou despreparo. Caiu como bomba até entre amigos Câmara avisar que não sabia do protesto, diante de toda a mídia.



Atingido

O que era para ser no sábado e durante esta semana um ato anti-Bolsonaro, respingou direto em Câmara. Agora é chamado de truculento, autoritário e negligente.



Sal na língua

O PSB – cujo comando nacional tem base no Recife – corre para limpar a imagem do governador, sem muito sucesso. Os expoentes nacionais do partido se calaram.



Sobrou pra PM

Nenhum aliado político do PDT, PT, nem o prefeito João Campos e demais partidos da sua coalizão deram palavra de apoio ao governador. Todos culpam a PM.



Quebra-molas...

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência de um projeto de revisão de concessão e que pode suspender cerca de 14 mil linhas de ônibus e mais de 180 mil empregos no setor de turismo. O PL 3819/20 é relatado por Hugo Motta (Republicanos-PB), natural de um estado que teve queda de 11% no serviço de transporte durante a pandemia e será ainda mais atingido caso o projeto seja aprovado.



...na rota turística

O Nordeste, que esperava movimentar R$ 222 bilhões até 2027, segundo dados pré-pandemia, será a segunda região mais impactada pelo projeto.



Novo voto

O TSE vai realizar eleições suplementares para prefeito dia 13 em Sidrolândia (MS), Nova Pata do Iguaçu (PR), Petrolândia (SC), Campestre (MG) e Espera Feliz (MG).



Suplementar

Essas eleições suplementares são pouco perto do que aconteceu em anos anteriores. Prova de que o processo tem amadurecido dentro da legislação.



Gordofobia na mira

As menções ao termo gordofobia nas redes sociais cresceram 400% desde o início da vacinação a obesos contra covid-19. Até os profissionais de saúde são alvo. O médico especialista no assunto Cid Pitombo lançou a campanha #gordofobianãoépiada e ganhou o apoio do vereador Marcelo Arar (PTB-RJ), que comprometeu-se a apresentar PL contra o preconceito a obesos.



É campeão

Os Correios foram condenados pelo TST a pagar R$ 20 mil de indenização moral a um carteiro que foi assaltado 18 vezes desde 2000 durante entrega de encomendas por moto.

Carvana

A família do falecido ator Hugo Carvana ganhou ação de indenização contra a TV Globo. Provou na Justiça o vínculo trabalhista do artista por 40 anos. Ele morreu em 2014, durante tratamento contra um câncer e mal de Parkinson. Após a demissão da emissora, ficou sem o plano de saúde que o auxiliava nos tratamentos.



Emergência

A situação do Brasil é tão ruim e o país tão mal visto nesta pandemia que chegou-se a este ponto: A ONG Médicos Sem Fronteira faz campanha internacional para doações a hospitais públicos no Brasil para combate à covid-19. A MSF sempre fez campanhas para áreas de conflitos de guerra ou para países pobres da África.



