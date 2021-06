Eduardo Paes - Reprodução/Twitter

Por Leandro Mazzini

Publicado 16/06/2021 12:00

Brasília - Começou uma discreta debandada de tucanos no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte por causa da proximidade dos ex-presidentes Fernando Henrique (PSDB) e Lula da Silva (PT). Essa turma tem dialogado muito com partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro e vai esperar o momento certo para pedir a desfiliação.



Conselheiro

Advogada do presidente Bolsonaro, Karina Kufa já não é vista com a mesma rotina de antes no Palácio. O chefe da nação tem tido mais consultorias de Frederik Wassef.



À mesa

O entra-e-sai de empresários na sede do governo com demandas para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o deixa bem na fita. Está atendendo a todos os pedidos.



Lá vem o Negão...

É cada vez mais certo entre bolsonaristas próximos do presidente que ele quer apostar no deputado federal Hélio Negão, seu amigo e ex-segurança, para o governo do RJ.



Quem diria

Não é só a cor da camisa e o discurso que mudaram no deputado federal Marcelo Freixo, que deixa o PSOL pelo PSB para se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Está em vias de contratar o marqueteiro Renato Pereira para cuidar de sua campanha. Pereira foi quem tocou a vitoriosa campanha de Sérgio Cabral ao governo, em 2006 – e pelo notório, complicou muita gente na delação premiada com o MP na Lava Jato.



Radar ligado

Não bastasse a surpresa no metiê político carioca da proximidade de Freixo com Pereira, agora o federal depara-se com o estranhamento do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (FOTO). O prefeito ensaia coalizão pró-Lula da Silva no estado e surge como pré-candidato, também, ao Palácio Guanabara. Paes não gostou da parceria, dizem próximos. Pereira tem nome na praça e requisitado por pré-candidatos majoritários.



Provocação nessa hora?

Começou a fritura de “um tal de Queiroga, vocês sabem quem é...”, como disse Bolsonaro numa coletiva há dias, gesto deselegante com o médico ministro da Saúde. O presidente não engole a saída de Pazuello da pasta. E desconta a raiva em todos à volta.



Bem longe

Será em terras gaúchas dia 27 a festa de aniversário do ex-prefeito de Niterói e pré-candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves. Os pedetistas vão visitar os túmulos de Leonel Brizola, Jango e Getúlio Vargas em São Borja (RS).



Padim

Não há mais dúvida de que Miguel Coelho (MDB), o prefeito de Petrolina, será o candidato de Bolsonaro ao governo de Pernambuco, mas por outro partido. Não faltam elogios, mas sobram críticas ao governador Paulo Câmara (PSB). As bênçãos vieram com a visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.



Além-mar

A imprensa portuguesa abre títulos diários sobre a caminhada do Brasil rumo a um cenário obscuro sob Bolsonaro. Um articulista citou a contrariedade do presidente com o certificado internacional de vacinação – ele diz que vai vetar, caso seja aprovado.



Dedo na tomada 2

A Neoenergia Distribuição Brasília avisa que “não houve qualquer reajuste tarifário da conta de energia para os clientes do DF”, como publicado aqui. Uma conta de um cidadão que não visita sua casa há meses pulou de R$ 27,55 para R$ 45,13, sem qualquer consumo na residência. A CEB foi privatizada há três meses.



